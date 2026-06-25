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Niemieckie media ostro o nieobecności Zełenskiego w Gdańsku. "Kompletna porażka"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 15:54
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Donald Tusk, Ursula Von der Leyen, Julia Swyrydenko, Antonio Costa
Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy/PAP
Podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku zabrakło prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Niemiecka prasa ocenia tę decyzję jednoznacznie krytycznie, wskazując na głęboki kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Publicyści analizują, jak spór o historię, w tym nadanie jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA" oraz odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, wpływa na geopolityczne plany Warszawy i relacje sojusznicze.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) rozpoczęła się w Gdańsku w czwartek. Mimo rangi wydarzenia, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie pojawił się na spotkaniu. Niemieccy komentatorzy zgodnie przyznają, że ta nieobecność to coś nowego i znaczącego.

Przyczyną napięć pozostaje historia. Pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". Decyzja ta wywołała w Polsce falę sprzeciwu. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki ogłosił odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Jak niemiecka prasa ocenia sytuację?

Niemieckie redakcje poświęciły wiele miejsca analizie obecnego stanu relacji polsko-ukraińskich:

  • "Tageszeitung" (TAZ): Bernhard Clasen pisze wprost o "kompletnej dyplomatycznej porażce". Komentator ocenia, że uhonorowanie jednostki imieniem UPA świadczy o braku dyplomatycznego wyczucia. TAZ zauważa, że podróż prezydenta Ukrainy do Polski mogłaby jedynie zaostrzyć spór, a nawet doprowadzić do fiaska konferencji.
  • "Berliner Zeitung" (BZ): Nicolas Butylin wskazuje, że nieobecność Zełenskiego to cios dla geopolitycznych ambicji Polski, która liczy na kluczową rolę w przyszłej odbudowie Ukrainy. Autor podkreśla też trudną sytuację premiera Donalda Tuska, który musi balansować między krytyką ukraińskich decyzji historycznych a chęcią uniknięcia dalszej eskalacji konfliktu.
  • "Der Spiegel": Tygodnik przytacza opinię Wojciecha Konończuka z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). Ekspert nazywa obecny moment najtrudniejszym w relacjach od 1991 roku. Konończuk ocenia gest Zełenskiego jako "dziecinny", dodając, że szkodzi on nie tylko Polsce, ale przede wszystkim samej Ukrainie, gdyż konferencja ma charakter międzynarodowy, a nie jest "polską imprezą".
Napięcia na linii Polska-Ukraina przed konferencją w Gdańsku. Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję prezydenta Ukrainy
Napięcia na linii Polska-Ukraina przed konferencją w Gdańsku. Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję prezydenta Ukrainy

Polska liczy na odbudowę, ale konflikt narasta

Konferencja w Gdańsku stanowi dla polskiego rządu priorytet strategiczny. Polska chce aktywnie wspierać odbudowę Ukrainy i wywierać wpływ na przyszłe negocjacje pokojowe. Jednak, jak zauważa "Berliner Zeitung", na sytuacji najbardziej zyskuje Kreml, który z radością obserwuje spór między dwoma kluczowymi sojusznikami.

Dla polskich władz i ekspertów obecne napięcia stanowią wyzwanie. Premier Donald Tusk, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz resort dyplomacji wyraźnie skrytykowali ukraińskie decyzje dotyczące UPA. Mimo to, polska delegacja w Gdańsku, której przewodniczy wicepremier Julia Swyrydenko, kontynuuje rozmowy o pomocy gospodarczej i obronnej.

Czy obecny kryzys zdominuje współpracę obu krajów na kolejne miesiące? Niemieccy analitycy nie mają wątpliwości: obie strony popełniły błędy, a brak umiejętności porozumienia się w kwestiach historycznych hamuje wspólne ambicje w obliczu trwającej wojny.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaDonald TuskKarol Nawrockiwołodymyr zełenski
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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