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Prezydent podpisał ważną ustawę. Brak decyzji urzędu będzie oznaczał zgodę

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:13
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Karol Nawrocki
Prezydent podpisał ważną ustawę. Brak decyzji urzędu będzie oznaczał zgodę/PAP
Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco – podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Prezydent podpisał ustawę, która rozszerza zakres stosowania tzw. milczącej zgody

Ustawa rozszerza zakres stosowania tzw. milczącej zgody – czyli zasady, wg której brak reakcji organu administracji publicznej lub drugiej strony umowy oznacza akceptację wniosku. Zaakceptowane przez prezydenta przepisy wprowadzają możliwość zastosowania milczącej zgody w 17 ustawach.

Trzecie weto Nawrockiego w tej samej sprawie. Co dalej z ustawą?
Trzecie weto Nawrockiego w tej samej sprawie. Co dalej z ustawą?

Przykładowo ustawa stanowi, że brak opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania jej przedstawienia jest uznawana za pozytywną opinię. Inne rozwiązanie dotyczy stosowania niektórych ulg i zwolnień od podatku rolnego – jeśli organ podatkowy w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku organ podatkowy nie wydał decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie stosowania ulg, to oznacza, że w całości uwzględnił żądania wnioskodawców.

Automatyczna zgoda na organizację imprezy masowej

Według nowej ustawy w przypadku wniosku o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie wnioskodawcy, jeżeli w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej organ podatkowy nie wydał decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w tej sprawie. Poza tym ustawa mówi, że jeżeli w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organ nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie we wskazanym w ustawie terminie, to w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zostało wydane zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej na warunkach określonych we wniosku.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

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Źródło PAP
Tematy: Karol Nawrockiustawa
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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