Prezydent podpisał ustawę, która rozszerza zakres stosowania tzw. milczącej zgody

Ustawa rozszerza zakres stosowania tzw. milczącej zgody – czyli zasady, wg której brak reakcji organu administracji publicznej lub drugiej strony umowy oznacza akceptację wniosku. Zaakceptowane przez prezydenta przepisy wprowadzają możliwość zastosowania milczącej zgody w 17 ustawach.

Przykładowo ustawa stanowi, że brak opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania jej przedstawienia jest uznawana za pozytywną opinię. Inne rozwiązanie dotyczy stosowania niektórych ulg i zwolnień od podatku rolnego – jeśli organ podatkowy w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku organ podatkowy nie wydał decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie stosowania ulg, to oznacza, że w całości uwzględnił żądania wnioskodawców.

Automatyczna zgoda na organizację imprezy masowej

Według nowej ustawy w przypadku wniosku o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie wnioskodawcy, jeżeli w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej organ podatkowy nie wydał decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w tej sprawie. Poza tym ustawa mówi, że jeżeli w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organ nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie we wskazanym w ustawie terminie, to w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zostało wydane zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej na warunkach określonych we wniosku.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.