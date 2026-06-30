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Kryzys w Polsce 2050? Poseł formacji szczerze: Nie jest dobrze

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:58
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Michał Gramatyka
Kryzys w Polsce 2050? Poseł formacji szczerze:  Nie jest dobrze/PAP Archiwalny
Podziały wewnątrz Polski 2050 zdają się pogłębiać. "Inne są wizje tego, w którym kierunku partia powinna iść. Wyniki, które wychodzą z ostatnich sondaży, są bardzo słabe dla nas. Wśród wielu osób narasta frustracja" - powiedział w TOK FM Michał Gramatyka.

Poseł Polski 2050 szczerze o losach partii: Nie jest dobrze

Szymon Hołownia przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Polski 2050, a napięcie między nim a liderką partii, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, wyraźnie rośnie. Inne są wizje tego, w którym kierunku partia powinna iść. Wyniki, które wychodzą z ostatnich sondaży, są bardzo słabe dla nas. Wśród wielu osób narasta frustracja - mówił w "TOK FM" wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050. Z najnowszego badania IBRiS dla Polsat News wynika, że poparcie dla tej formacji wynosi zaledwie 0,8 proc.

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Na pewno nie jest dla nas korzystna sytuacja, w której nasze poparcie jest dwukrotnie mniejsze niż błąd statystyczny. To nie jest dobrze - tłumaczył polityk. Jak dodał, Polska 2050 przeprowadziła przez Sejm najwięcej poselskich projektów, "potrzebnych ustaw", m.in. w dziedzinie mieszkalnictwa czy cyfryzacji. Szkoda by było, żeby tylko tyle po nas zostało. Ciągle wierzę, że marka, którą wypracowaliśmy sobie, jeszcze może zadziałać - podkreślił.

Wspólna lista PSL i Polski 2050?

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz pozostaje otwarty na ewentualną współpracę wyborczą z Polską 2050 w ramach wspólnej listy. Myślę, że jesteśmy w dość podobnej sytuacji co Polskie Stronnictwo Ludowe. Dlaczego nie - ocenił Gramatyka.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polska 2050Michał Gramatyka
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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