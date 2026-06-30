Poseł Polski 2050 szczerze o losach partii: Nie jest dobrze

Szymon Hołownia przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Polski 2050, a napięcie między nim a liderką partii, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, wyraźnie rośnie. Inne są wizje tego, w którym kierunku partia powinna iść. Wyniki, które wychodzą z ostatnich sondaży, są bardzo słabe dla nas. Wśród wielu osób narasta frustracja - mówił w "TOK FM" wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050. Z najnowszego badania IBRiS dla Polsat News wynika, że poparcie dla tej formacji wynosi zaledwie 0,8 proc.

Na pewno nie jest dla nas korzystna sytuacja, w której nasze poparcie jest dwukrotnie mniejsze niż błąd statystyczny. To nie jest dobrze - tłumaczył polityk. Jak dodał, Polska 2050 przeprowadziła przez Sejm najwięcej poselskich projektów, "potrzebnych ustaw", m.in. w dziedzinie mieszkalnictwa czy cyfryzacji. Szkoda by było, żeby tylko tyle po nas zostało. Ciągle wierzę, że marka, którą wypracowaliśmy sobie, jeszcze może zadziałać - podkreślił.

Wspólna lista PSL i Polski 2050?

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz pozostaje otwarty na ewentualną współpracę wyborczą z Polską 2050 w ramach wspólnej listy. Myślę, że jesteśmy w dość podobnej sytuacji co Polskie Stronnictwo Ludowe. Dlaczego nie - ocenił Gramatyka.