Koalicja Obywatelska poluje na posłów Polski 2050. Pełczyńska-Nałęcz ostrzega Tuska

Koalicja Obywatelska nikogo nie złowiła

Według słów Pełczyńskiej-Nałęcz polowanie na Koalicji Obywatelskiej na posłów Polski 2050 nie jest żadną tajemnicą. Takie słuchy też mnie doszły. Wszyscy o tym wiedzą w całym Sejmie. Nasi posłowie nie trzymali tego w tajemnicy. Efekt polowania jest równy 0 - zdradza w Radiu ZET szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Przewodnicząca Polski 2050 na antenie Radia ZET zwróciła się do Tuska. Jeśli pan premier nie wiedział to teraz usłyszał. Minister podkreśla, że to "niezwykle smutne i niedobre, że tak wygląda współpraca koalicyjna, że zamiast współpracować wokół konkretnych spraw próbuje się toczyć podchody". To nie jest fajne i nie jest dobre - mówi Pełczyńska-Nałęcz.

Pełczyńska-Nałęcz wątpi, że posłowie robią to sami z siebie

Dopytywana przez Bogdana Rymanowskiego o to, kto ma w tym interes, polityk odpowiada, że "najwyraźniej ten, kto chodzi". Jeśli (posłowie) robią to sami z siebie to znaczyłoby, że w Koalicji Obywatelskiej jest kompletny chaos, w co wątpię, a jeśli nie robią tego sami z siebie to znaczy, że dostali polecenie. Fakt jest faktem, że tak się dzieje - mówi Gość Radia ZET.

Przewodnicząca Polski 2050 zaznacza raz jest, że jest to "bardzo niefajne" i zapowiada: Jak ktoś mi będzie mówił, że nie jesteśmy odpowiedzialnym koalicjantem to przypominam o tej sprawie, bo to jest dopiero nieodpowiedzialne podejście. Obiecaliśmy ludziom, że tworzymy zgodnie koalicję, a nie, że zamiast rozwiązywać problemy - a jest ich od licha - będziemy chodzić i próbować podkradać koalicjantowi posłów - przypomina Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Pytana o to, czy jej zdaniem premier próbuje zniszczyć Polskę 2050, szefowa partii odpowiada: Mam nadzieję, że nie. Polska 2050 niezależnie od tego, co życzy sobie premier - jest, będzie i nie będzie potakiwaczem – mówi polityk.