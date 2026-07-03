Dziennik Gazeta Prawana logo

Burza w Sejmie po głosowaniu cudzą kartą. Kowalski mówi o "pomyłce". Prokuratura reaguje

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:41
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Janusz Kowalski, Włodzimierz Czarzasty
Burza w Sejmie po głosowaniu cudzą kartą. Poseł twierdzi, że to pomyłka. Prokuratura reaguje/PAP
W Sejmie doszło do kontrowersyjnego zdarzenia. Poseł Janusz Kowalski przyznał się do zagłosowania cudzą kartą, należącą do posła Jarosława Rzepy (PSL).

Incydent z posłem Januszem Kowalskim

Podczas prac nad rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk poinformował z mównicy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zarzucił on Kowalskiemu nie tylko zabranie karty innemu posłowi, ale przede wszystkim oddanie za jego pomocą głosu. Paszyk zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury oraz wniosek do Komisji Etyki Poselskiej.

Janusz Kowalski atakuje PiS. "Nie byłem w stanie tego zaakceptować"
Janusz Kowalski atakuje PiS. "Nie byłem w stanie tego zaakceptować"

Wyjaśnienia Janusza Kowalskiego

Poseł Kowalski odniósł się do zarzutów, określając sytuację mianem "zwykłej pomyłki". Tłumaczył, że siedząc obok posła Rzepy, był przekonany, iż korzysta z własnej karty. Podkreślił, że nie działał z premedytacją, a po uświadomieniu sobie błędu, sam zgłosił ten fakt marszałkowi Sejmu. Powołał się również na możliwość reasumpcji głosowania w przypadku wątpliwości co do jego przebiegu.

Reakcja prokuratury

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że sprawa zostanie wyjaśniona przez odpowiednie organy. Jeszcze tego samego dnia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście poinformowała o wszczęciu czynności sprawdzających w kierunku ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 § 1 Kodeksu karnego) w związku z bezprawnym użyciem karty innego posła.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Włodzimierz Czarzastysejmjanusz kowalski
Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSzef MON przed szczytem NATO: Polska ma wszelkie prawo zająć kluczową rolę »
Zobacz
|
90 proc. Polaków nie umie historii Polski ze szkoły podstawowej. A Ty pamiętasz? Mniej niż 8/9 to wstyd
90 proc. Polaków nie umie historii Polski ze szkoły podstawowej. A Ty pamiętasz? Mniej niż 8/9 to wstyd
Quiz PRL - luksus w czasach PRL
Pokolenie smartfonów przegrywa, a starsi triumfują w tym trudnym quizie o luksusach z czasów PRL
Dlaczego pomidory kwitną, a nie zawiązują owoców?
Dlaczego pomidory mają mało owoców? Co zrobić, żeby pomidory miały więcej owoców?
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił Omodę, Jaecoo, Chery, BAIC, MG i BYD. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 25/25 tylko dla eksperta
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj