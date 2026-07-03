Incydent z posłem Januszem Kowalskim

Podczas prac nad rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk poinformował z mównicy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zarzucił on Kowalskiemu nie tylko zabranie karty innemu posłowi, ale przede wszystkim oddanie za jego pomocą głosu. Paszyk zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury oraz wniosek do Komisji Etyki Poselskiej.

Wyjaśnienia Janusza Kowalskiego

Poseł Kowalski odniósł się do zarzutów, określając sytuację mianem "zwykłej pomyłki". Tłumaczył, że siedząc obok posła Rzepy, był przekonany, iż korzysta z własnej karty. Podkreślił, że nie działał z premedytacją, a po uświadomieniu sobie błędu, sam zgłosił ten fakt marszałkowi Sejmu. Powołał się również na możliwość reasumpcji głosowania w przypadku wątpliwości co do jego przebiegu.

Reakcja prokuratury

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że sprawa zostanie wyjaśniona przez odpowiednie organy. Jeszcze tego samego dnia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście poinformowała o wszczęciu czynności sprawdzających w kierunku ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 § 1 Kodeksu karnego) w związku z bezprawnym użyciem karty innego posła.