Brytyjska Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji zagłosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia.

"Uporządkowany brexit to najlepsze rozwiązanie dla Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Po przegranym głosowaniu w Izbie Gmin rząd brytyjski powinien przedstawić plan dalszych działań. Czekamy na nowe brytyjskie propozycje w tej sprawie. Będziemy pracowali z partnerami w UE nt. szczegółowego i możliwie konstruktywnego odniesienia się do tych propozycji" - zaznaczył Szymański.

Jak podkreślił "jesteśmy gotowi do poszukiwania rozwiązań, które pomogą znaleźć poparcie dla umowy wyjścia w parlamencie brytyjskim a jednocześnie spełnią oczekiwania wszystkich krajów Unii Europejskiej".

Wiceszef MSZ stwierdził, że "wiemy czego Izba Gmin nie chce; najważniejsze jednak jest dziś to, czego brytyjski parlament chce - jakie rozwiązanie zyskałoby poparcie". "W tej sprawie kluczowe będzie stanowisko brytyjskiego rządu, zapowiedziane przez premier Theresę May bezpośrednio po ogłoszeniu wyników" - wskazał Szymański.

Dodał również, że mimo iż "bezumowny brexit nie jest naszym celem, rząd Polski intensywnie przygotowuje się na taką ewentualność".

"W zeszłym tygodniu opublikowano projekt ustawy dot. zasad pobytu Brytyjczyków na terenie Polski w razie bezumownego brexitu. Kolejne projekty legislacyjne pojawią się wkrótce. Trwa wzmacnianie kadrowe służb celnych i weterynaryjnych" - zaznaczył Szymański.

Zgodnie z przyjętą w ubiegłym tygodniu zmianą proceduralną premier May będzie musiała teraz przedstawić plany dotyczące następnych kroków w ciągu trzech dni obrad Izby Gmin, tj. najpóźniej w poniedziałek, choć najprawdopodobniej zrobi to znacznie wcześniej.

Wśród możliwych scenariuszy są m.in.: powtórzenie głosowania w parlamencie po uzyskaniu dalszych zapewnień politycznych ze strony Unii Europejskiej, przedłużenie procedury wyjścia ze Wspólnoty na mocy art. 50 traktatów lub nawet wyjście z UE bez umowy, organizacja drugiego referendum lub zwołanie przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca br.

Wynik wtorkowego głosowania to najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu. Lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn złożył we wtorek wniosek o wotum nieufności dla rządu premier May. Do głosowania dojdzie w środę.