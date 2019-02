Członkowie koła poselskiego Teraz! przyjęli uchwałę, w której wyrażają wolę współpracy z klubem poselskim Nowoczesna i rekomendują utworzenie "federacyjnego klubu poselskiego Teraz Nowoczesna".

"Członkowie Koła Poselskiego Teraz! wyrażają wolę współpracy z Klubem Poselskim Nowoczesna i rekomendują utworzenie federacyjnego Klubu Poselskiego Teraz Nowoczesna. Do rozmów o połączeniu obu sił w parlamencie upoważniamy posłankę Joannę Scheuring-Wielgus. Oczekujemy podobnego gestu ze strony Klubu Poselskiego Nowoczesna" - czytamy w uchwale.

O uchwale koła w tej sprawie poinformował w poniedziałek lider Teraz! Ryszard Petru. "Głos zdrowego rozsądku i sprzeciwu wobec populizmu musi wybrzmieć mocno i jednoznacznie. Wierzę, że członkowie Klubu @Nowoczesna w duchu odpowiedzialności za stan państwa i gospodarki podejmą uchwałę o powołaniu federacyjnego Klubu TERAZ Nowoczesna" - napisał na Twitterze Petru.

Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała PAP, że "każdy, kto chce powrócić do klubu Nowoczesnej, to - jeżeli wszyscy członkowie klubu się na to zgodzą - może to zrobić".

Natomiast my jesteśmy przywiązani do nazwy, jesteśmy przywiązani do naszych zasad i wartości i nie widzimy powodu, żeby obecnie tworzyć klub federacyjny z Teraz!, którego członkowie świadomie i z własnej woli wyszli z Nowoczesnej, mocno ją krytykując. Tego wyborcy mogliby nie zrozumieć - skomentowała Lubnauer.

Z drugiej strony - zaznaczyła - "w momencie, kiedy tworzy się Koalicja Europejska, jesteśmy nastawieni pozytywnie do tego, żeby dołączyła do niej również partia Teraz!". "Możemy też wspierać się wzajemnie w podpisach przy projektach ustaw. Bo to jest czas współpracy na opozycji"- dodała Lubnauer.

Posłanka Nowoczesnej Monika Rosa powiedziała PAP, że Nowoczesna i Teraz! będą współpracować w ramach Koalicji Europejskiej i w związku z tym nie widzi potrzeby łączenia klubów.

Jeśli jednak posłowie chcą pracować z nami także przy wspólnych projektach w Sejmie, to do tej pracy zapraszamy; jeśli zaś potrzebują dołączyć do nas, do klubu Nowoczesna, z powrotem - to proszę bardzo - dodała.

Koło poselskie Teraz! tworzy trójka posłów, którzy odeszli z Nowoczesnej - były lider tej partii, a obecnie szef partii Teraz! Ryszard Petru oraz Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt.

"W dobie populizmu i składania nieodpowiedzialnych propozycji gospodarczych przez kolejne ugrupowania polityczne, w szczególności PiS, konieczne jest lepsze wyartykułowanie poglądów liberalnych w debacie publicznej i w zbliżających się kampaniach wyborczych" - przekonują posłowie Teraz! w przyjętej uchwale.

Jak podkreślili, "powołanie wspólnego Klubu Poselskiego Teraz Nowoczesna to ostatnia szansa na to, by liberalne wartości, sprzeciw wobec populizmu były bardziej słyszalne w debacie publicznej, a w szczególności w kampanii wyborczej". Według nich "brak wspólnego działania doprowadzi do tego, że wartości liberalne staną się przystawkami w wielkiej uczcie populizmu".

Posłowie Teraz! zaproponowali, by pierwszym działaniem federacyjnego klubu poselskiego Teraz Nowoczesna było złożenie pakietu czterech projektów ustaw gospodarczych przygotowanych przez zespół ekspertów partii Teraz.

Jak poinformowali, przygotowane projekty ustaw zakładają: likwidację zakazu handlu w niedzielę, obniżenie składki ZUS dla przedsiębiorców do 500 zł, ograniczenie 500+ w dotychczasowej postaci dla osób zamożnych oraz zniesienie abonamentu RTV.