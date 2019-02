Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister Elżbieta Rafalska przedstawiała działania podejmowane przez rząd na rzecz osób z niepełnosprawnością. Szefowa resortu rodziny zwróciła uwagę, że do tej grupy osób kierowane będą także rozwiązania zapowiedziane w "piątce PiS", m.in. świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko oraz tzw. trzynasta emerytura.

Powiedziała, że dodatkowe, trzynaste świadczenie "będzie dotyczyło rencistów socjalnych, a są to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności". "Przypomnę, że renta socjalna od 2015 r. do 1 marca 2019 r. wzrosła o blisko 360 zł, procentowo wzrosła o 39 proc." - powiedziała Rafalska. Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1100 zł (dotychczas było to 1029,80 zł).

We wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie koordynacyjne w sprawie zapowiedzianych w sobotę, na konwencji programowej PiS pięciu propozycji programowych. Propozycje, tzw. "nowa piątka PiS", zakładają wprowadzenie "500 plus" od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastki" dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, obniżenie kosztów pracy.