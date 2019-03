"Tydzień temu władze Agencji Rozwoju Miasta (ARM), spółka której właścicielem jest miasto Kraków, powołała do życia nową spółkę zależną - Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje. Ta, według informacji krakowskiego magistratu, ma się zająć się zagospodarowaniem terenów Wesołej. Obecnie funkcjonuje tam Szpital Uniwersytecki, ale niebawem część oddziałów ma zostać przeniesiona do nowej siedziby. Dodatkowo nowa spółka ma zająć się realizacją >strategicznych dla miasta inwestycji w Balicach oraz Płaszowie<" - pisze Onet, dodając, że "za strategiczne inwestycje miała odpowiadać istniejąca już Agencja Rozwoju Miasta".

Jak czytamy, na czele nowej spółki ma stanąć Jan Pamuła. - To człowiek od lat kojarzony ze strukturami Platformy Obywatelskiej. Ostatnio pełnił on funkcję prezesa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - pisze Onet.

- O swoją przyszłość nie musi się też martwić Jacek Krupa. Ten polityk PO jeszcze do niedawna był marszałkiem małopolski. Od 11 lutego jest on dyrektorem ds. promocji w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Krakowie. Co ciekawe, do tej pory takie stanowisko w miejskiej spółce nie istniało. Zostało stworzone dopiero 29 stycznia - czytamy na portalu.

- Pracę w miejskiej spółce znalazł także Wojciech Kozak, który jeszcze niedawno był wicemarszałkiem. Ten czołowy polityk PSL w Małopolsce od połowy stycznia pracuje w krakowskich wodociągach na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży aglomeracyjnej - dodaje Onet.