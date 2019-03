Władze Warszawy powołały sztab kryzysowy w związku z zapowiadanym strajkiem.

W poniedziałek prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że prezydium Zarządu Głównego Związku zdecydowało o rozpoczęciu 8 kwietnia strajku w szkołach i innych placówkach oświatowych, w których uzyskana będzie zgoda na jego przeprowadzenie. Każdorazowo o podjęciu strajku ma decydować referendum.

ZNP domaga się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty niebędących nauczycielami o 1000 zł.

- Rozumiem postulaty nauczycieli. My zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy w tym zakresie, bo podnieśliśmy dodatki. (...) Będziemy o tym rozmawiać, również z nauczycielami, żeby zorganizować dyżury, zorganizować posiłek dla dzieciaków, które będą w szkole - mówił w Polsat News Rafał Trzaskowski.

W rozmowie odniósł się też do ostatnich działań nowego Rzecznika Praw Dziecka. Domaga się on od Trzaskowskiego wyjaśnień w sprawie podpisanej przez niego karty LGBT+.

- Wolałbym, żeby rzecznik się zajął tymi dziećmi, które są zaszczuwane, które popełniają samobójstwa w związku z tym, że szerzy się nietolerancja - powiedział prezydent Warszawy. - Zgłosiłem swoje dementi do tych wszystkich manipulacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej.

- Uspokajam rodziców, że to wszystko co czytają w internecie to bzdura i manipulacja. Nikt nie będzie uczył ich dzieci masturbacji - dodał. Przypomniał, że jako prezydent stolicy zobowiązał się w deklaracji LGBT + m.in. do edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole.

Skomentował też wpis w mediach społecznościowych Zbigniewa Bońka.

"Zamiast walić w dzieci LGBT proponuję promocje w PSRP (Park, Sport, Rywalizacja, Przyjaźń)" - napisał na Twitterze prezes PZPN.

- Odbieram to raczej pozytywnie. Zamiast "walić w dzieci LGBT", rozumiem jako "żeby nie atakować". Pieniędzy na ten cel przeznaczymy wyjątkowo mało, to nie są działania kosztowne. To chodzi o hostel dla osób, które są wyrzucane na bruk, dlatego, że mają inne poglądy. To będzie jeden hostel, jeszcze nie mamy wybranej lokalizacji - powiedział prezydent Warszawy.