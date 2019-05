- Otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie dla prezydenta Andrzeja Dudy do złożenia wizyty w Białym Domu wraz z małżonką, na czerwiec tego roku. Jeśli chodzi o szczegóły wizyty, to będzie o tym informować strona amerykańska, jako gospodarz; będzie to teraz przedmiotem ustaleń miedzy kancelariami obu prezydentów - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Krzysztof Szczerski zaznaczył, że prezydent planował wizytę gospodarczą w USA w czerwcu. - Z naszego punktu widzenia było najdogodniej, gdyby można było zorganizować jedną dużą wizytę, która obejmowałaby zarówno Waszyngton, jak i komponent gospodarczy. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać - powiedział prezydencki minister.

Jak dodał, nie jest wykluczone, iż podobnie, jak to było w ubiegłym roku, prezydent uda się do Waszyngtonu po szczycie Inicjatywy Trójmorza, który w tym roku odbędzie się w Słowenii w dniach 5-6 czerwca.

Szczerski dodał, że Inicjatywa Trójmorza będzie zapewne jednym z tematów rozmów prezydentów: Dudy i Trumpa.

Szef gabinetu prezydenta poinformował też, że w ostatnim tygodniu maja udaje się do Waszyngtonu, aby omówić polityczny komponent wizyty prezydenta Dudy.

Polska para prezydencka pierwszą wizytę w Białym Domu złożyła 18 września ubiegłego roku. Andrzej Duda spotkał się wtedy z prezydentem USA w Białym Domu, gdzie m.in. doszło do podpisania wspólnej polsko-amerykańskiej deklaracji dot. współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, energetyki oraz wymiany handlowej i inwestycji.

Podczas konferencji prasowej polski prezydent wyraził nadzieję, że Trump podejmie decyzję o skierowaniu kolejnych jednostek wojsk do Polski, a także o wspólnej budowie bazy, która mogłaby nosić nazwę "Fort Trump". Z kolei prezydent USA ocenił, że stałe bazy amerykańskie byłyby "przydatne" dla zwiększenia bezpieczeństwa Polski i USA.

W ubiegłym tygodniu szef MON Mariusz Błaszczak mówił, że wszystko wskazuje na to, iż w tym roku negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi zakończymy sukcesem i że dojdzie do wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

W marcu Kancelaria Prezydenta informowała o tym, że Andrzej Duda zaprosił prezydenta USA do Warszawy na 1 września na obchody 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. - To zaproszenie podtrzymujemy. Wiemy, że ta data jest wpisana do kalendarza prezydenta Trumpa - mówił niedawno szef gabinetu prezydenta.