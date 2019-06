Chodzi o wypowiedzi Brejzy dotyczące sprawy spółki Srebrna.

"Krzysztof Brejza został zaszczycony pozwem od prezesa o naruszenie dóbr osobistych, gdyż powiedział, że ten mógł popełnić przestępstwo w sprawie Srebrnej" – napisała 9 czerwca na Twitterze adwokat Dorota Brejza, która ma bronić męża w sprawie.

Jarosław Kaczyński pozywa @KrzysztofBrejza za udział w konferencji i stawianie pytań w sprawie #Srebrna. Ten sam człowiek, który swoich oponentów wyzywa od zdradzieckich mord, kanalii, zarzuca udział w śmierci brata, mówi o ojkofobach i elementach animalnych. Jego uraża pytanie. pic.twitter.com/uerif5btrj — Dorota Brejza (@Dorota_Brejza) 10 June 2019

Nie tylko jednak, jak pisze tvn24.pl, Krzysztof Brejza będzie prawdopodobnie się tłumaczył przed sądem.

"Jest i pozew przeciwko nam od Jarosława Kaczyńskiego. Z jakiego powodu? Ponieważ, wraz z Marcinem Kierwińskim i Krzysztofem Brejzą zajmujemy się 'Srebrną'" – napisał we wtorek Cezary Tomczyk. Polityk PO podkreślił, że w dalszym ciągu będzie dociekał prawdy w sprawie spółki Srebrna. "Nie ustąpimy. Wyjaśnimy sprawę do końca" – zapewnił, informując o pozwach, których adresatami są on, Kierwiński i Platforma Obywatelska.