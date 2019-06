Szef rządu zainaugurował w poniedziałek akcję informacyjną dotyczącą programu "Rodzina 500 plus" w rozszerzonej formule na pierwsze dziecko.

Zdaniem premiera, środki przekazywane w ramach tego programu to "polisa na całe życie, do osiągnięcia wieku dojrzałości". - Mówiło się kiedyś "w czepku urodzony". Można powiedzieć, że tę polisę wkładamy do czepka każdego dziecka - mówił Morawiecki. - Jesteśmy przekonani, że to będzie bardzo ważny impuls do poprawy edukacji, do lepszego życia - dodał.

- Te 6000 zł rocznie to wsparcie dla różnego rodzaju potrzeb, takich jak np. zakup odzieży, bilet do kina dla całej rodziny albo jakieś ulubione buty, sportowa odzież dla dzieci. To są sprawy dla niektórych małe, niewielkie, ale jestem przekonany, że dla milionów polskich rodzin są to sprawy zasadnicze - podkreślił premier.

Premier zauważył, że dotychczas około 3 mln dzieci w Polce nie otrzymywało wsparcia w ramach programu 500 plus. - Chcemy bez wyjątku dla każdego dziecka przeznaczyć takie wsparcie ze strony państwa. Jest to najlepsza inwestycja w przyszłość naszego narodu - ocenił Morawiecki.

Akcja informacyjna - jak mówił premier - ma sprawić, by wszystkie rodziny mogły skorzystać z programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko od samego początku jego funkcjonowania.

- Państwo polskie chce wspierać polskie rodziny. To jest ta rewolucja społeczna. Tak można śmiało powiedzieć. O ile za naszą zachodnią granicą - jak wiemy doskonale z ich budżetu - miliardy euro przeznaczane są na wsparcie dla imigrantów, o tyle u nas te miliardy złotych, a właściwie też miliardy euro, można powiedzieć, przeznaczamy na wsparcie polskich rodzin - powiedział Morawiecki.

Premier zachęcał ubiegających się o świadczenie do składania wniosków drogą elektroniczną.

- Trzeba złożyć wniosek. Jesteśmy państwem cyfrowym, nowoczesnym. Zachęcam do tego, żeby jak najwięcej osób złożyło te wnioski w sposób elektroniczny. Wtedy bardzo szybko, od początku lipca, już będzie można skorzystać z tych środków na zaczynające się wakacje - tłumaczył Morawiecki.

Jak mówił, to "rewolucyjny projekt społeczno-demograficzny, z którego jesteśmy dumni". - Zamieniliśmy złote karuzele VAT-owskie na ten wspaniały program społeczny dla polskich rodzin. Dzisiaj ruszamy z akcją komunikacyjną, dotyczącą rozszerzenia tego programu na wszystkie polskie rodziny, które mają dzieci, również te pierwsze dzieci - dodał.

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał na konferencji, że akcje informacyjne dotyczące programu "Rodzina 500 plus" odbędą się we wszystkich województwach. W poniedziałek zaczną się w woj. mazowieckim. - Dzisiaj będą to takie miejscowości, jak Ząbki, Halinów, Radom, Białobrzegi, Ciechanów oraz będziemy w gminie Świercze - dodał.