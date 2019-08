Szef PO stwierdził, że tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbywają się w Katowicach, bo to okręg wyborczy premiera. To niegodne i nieprzyzwoite traktowanie Wojska Polskiego, symboli narodowych i tej daty – podkreślił Schetyna.

Błaszczak proszony w TVP Info o komentarz do tej wypowiedzi stwierdził, że "Schetyna w ten sposób uwłacza pamięci Powstańców Śląskich". Uwłacza pamięci tych ludzi, którzy 100 lat temu chwycili za broń dlatego, że chcieli żeby Śląsk, Górny Śląsk był częścią Polski. Powstańcy Śląscy ginęli za ideę włączenia Śląska w odradzającą się RP. A więc tego rodzaju teorie uwłaczają pamięci Powstańców Śląskich - mówił szef MON.

Dopytywany, czy jest zdumiony wypowiedzią lidera Platformy odparł: Nie.

To się układa w całość, PO, klub PO-KO, oni nie mają pozytywnego przesłania. Oni koncertują się na negacji, dla nich wszystko jest złe, dla nich nie ma żadnego projektu, który byłby projektem dobrym. Tymczasem Polska się rozwija, rozwija się Śląsk, rozwija się Górny Śląsk, a ci ludzie, którzy dziś przyszli (na defiladę - PAP), 200 tysięcy ludzi (...) udowodniło, że biało-czerwone barwy są dla nich najważniejsze; udowodniło, że Wojsko Polskie jest przedmiotem ich dumy. To jest wielka siła, dowód na to, że na Górnym Śląsku mieszkają patrioci polscy - ocenił Błaszczak.

Szef MON został też zapytany jakie nowe jednostki chciałby zobaczyć w przyszłości. To już jest przesądzone, poprzez podpisanie kontraktów, na przykład w sprawie kupienia systemu Patriot za kilka lat ulicami polskich miast na defiladzie - za rok na pewno w Warszawie, w innych latach zobaczymy, jakie będzie oczekiwanie społeczne - będą oczywiście na wyposażeniu Wojska Polskiego rakiety Patriot, będą rakiety HIMARS (...), będą śmigłowce Black Hawk - wymieniał. Dodał, że jeszcze w tym roku dla wojsk specjalnych "będą śmigłowce AW101 dla Marynarki Wojennej".

Błaszczak dopytywany, kiedy zobaczymy myśliwce F-35, odparł, że negocjacje w tej sprawie trwają i odbywają się w "bardzo dobrej atmosferze". Jesteśmy na dobrej drodze, żeby polskie siły powietrzne były wyposażone właśnie w te najnowocześniejsze samoloty F-35; samoloty, które dają przewagę siłom powietrznym, które je posiadają - mówił minister.

Centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego odbyły się w czwartek w Katowicach. Głównym punktem obchodów była wojskowa defilada "Wierni Polsce", która przeszła ulicami miasta.

I Powstanie Śląskie było spontanicznym zrywem polskiej ludności, którego celem miało być przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Impulsem do tego wybuchu była masakra przed kopalnią Mysłowice 15 sierpnia 1919 r., kiedy od niemieckich kul zginęło siedmiu górników, dwie kobiety oraz 13-letni chłopiec. Powstanie wybuchło 17 sierpnia i trwało do 24 sierpnia. Choć zakończone porażką, przygotowało grunt pod dwa kolejne zrywy. II Powstanie Śląskie wybuchło rok później, również w sierpniu, a trzecie - w nocy z 2 na 3 maja 1921 r.). Jego efektem było przyznanie Polsce znacząco większej części Górnego Śląska, niż początkowo zamierzano, po marcowym (w 1921 r.) plebiscycie w sprawie przynależności państwowej tych ziem. Powstania śląskie to jedyne - obok wielkopolskiego - zakończone sukcesem polskie zrywy narodowe. Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich.