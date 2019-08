Kukiz’15 w wyborach do Sejmu przed czterema laty uzyskał wynik 8,81 proc., co sprawiło, że z jego list do parlamentu weszły 42 osoby. Obecnie klub ruchu Pawła Kukiza liczy 16 posłów.

W tegorocznych wyborach część osób, które poprzednio uzyskały mandat poselski z list Kukiz'15 będzie startować do Sejmu m.in. z list PiS, jak i Koalicji Obywatelskiej. Część z nich chce spróbować swych sił jako kandydaci niezależni w wyborach do Senatu.

Jeżeli wszystkie te komitety wyborcze wyborców zostaną zarejestrowane, a następnie zbiorą odpowiednią liczbę podpisów z poparciem i zgłoszą kandydatów na senatorów, oraz jeśli zarejestrowane zostaną listy kandydatów do Sejmu, to komitetów, wystawiających kandydatów, którzy poprzednio zasiedli w parlamencie jako przedstawiciele Kukiz'15, będzie aż 11.

Odnosząc się do tej sytuacji lider ruchu Paweł Kukiz powiedział PAP, że wszystkim spośród tych komitetów, które podzielają postulaty programowe Kukiz'15 życzy wszystkiego najlepszego.

Wszystkim tym komitetom, które mają na swoich sztandarach zmianę ordynacji wyborczej na jednomandatową, referenda, możliwość odwołania posła, wybór prokuratora generalnego w wyborach powszechnych, KRS wybierany w wyborach powszechny, wprowadzenie instytucji sędziów pokoju i obniżenie opodatkowania, życzę im wszystkiego, co najlepsze - powiedział Kukiz.

Ci - dodał - "którzy nie mają tego wpisanego, to skłamali w 2015 roku, że idą walczyć o te postulaty, bo to był warunek przyjęcia ich na listy Kukiz'15".

Z list PiS wystartują do Sejmu byli wiceszefowie klubu Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski (Sieradz) oraz Jerzy Kozłowski (Kalisz). Podobnie wciąż obecni posłowie koła Wolni i Solidarni, którzy do Sejmu weszli z list Kukiz'15, czyli Małgorzata Zwiercan (wystartuje z Gdyni), Jarosław Porwich (z Zielonej Góry) czy Kornel Morawiecki, który jako kandydat PiS będzie się ubiegać o mandat senatora na Podlasiu.

Ponadto na listach wyborczych PiS do Sejmu znaleźli się: Adam Andruszkiewicz (Białystok), Norbert Kaczmarczyk (Tarnów), Elżbieta Zielińska (Nowy Sącz), Ireneusz Zyska (Wałbrzych), Anna Maria Siarkowska (Siedlce), Małgorzata Janowska (Piotrków Trybunalski) czy Sylwester Chruszcz (Kielce).

Czwórkę posłów z rodowodem Kukiz'15 będzie można znaleźć na listach Konfederacji Wolność i Niepodległość. Będą to były rzecznik Kukiz’15 Jakub Kulesza, który otworzy listy Konfederacji w Lublinie, Robert Winnicki, który jest „jedynką” na Podlasiu, Jacek Wilk, który jest "jedynką" w Opolu, a także Paweł Skutecki, który startuje jako "trójka" w Warszawie.

Poseł Paweł Kobyliński odszedł z Kukiz'15 i przeniósł się najpierw do klubu Nowoczesnej, a później wstąpił do klubu PO-KO. W nadchodzących wyborach startować będzie jako "czwórka" listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu obejmującym Gliwice, Bytom, Zabrze i Knurów.

„Jedynką” komitetu Bezpartyjnych i Samorządowców w Krakowie jest z kolei były kandydat Kukiz'15 na prezydenta stolicy Marek Jakubiak.

Z list swoich formacji planują ubiegać się o reelekcję posłowie: lider Skutecznych Piotr Liroy-Marzec i przewodniczący Unii Polityki Realnej Bartosz Józwiak.

Robert Majka zastąpił w ubiegłym roku w poselskich ławach obecnego prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna. Majka do klubu Kukiz'15 nie przystąpił, a obecnie zasiada w kole Konfederacji. Jak sam informuje w mediach społecznościowych, ubiegać się będzie o mandat z komitetu wyborczego wyborców 1Polska Ruch Oddolny.

Niemal wszyscy posłowie, którzy pozostali działaczami ruchu Kukiz'15 i należą obecnie do jego klubu w Sejmie, wystartują z list PSL-Koalicji Polskiej - ruch Pawła Kukiza zawarł z ludowcami przedwyborcze porozumienie. „Jedynkami” będą m.in. Paweł Kukiz (Opole), wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Rzeszów), Agnieszka Ścigaj (Kraków), wiceszef klubu i szef komisji rolnictwa i rozwoju wsi Jarosław Sachajko (Chełm) czy Paweł Szramka (Toruń).

Kilkoro byłych i obecnych posłów Kukiz'15 zamierza również startować do Senatu. Maciej Masłowski chciałby zostać senatorem z Rzeszowa. Będzie kandydował z komitetu Rozwój Podkarpacia. Z kolei Andrzej Maciejewski ma startować z Olsztyna z komitetu wyborczego Prawica, a Janusz Sanocki z Nysy i Jerzy Jachnik z Cieszyna i Żywca planują start z komitetu Przywrócić Prawo.

Wciąż niewyjaśniona jest polityczna przyszłość byłego rzecznika dyscypliny klubu Tomasza Jaskóły, który - jak powiedział PAP - decyzję ma podjąć w przyszłym tygodniu oraz posła Piotra Apla, który może ubiegać się o mandat senatora, o ile nie znajdzie się na liście PSL-KP.

Z kolei ze startu w wyborach zrezygnował wiceszef klubu Kukiz'15 Grzegorz Długi.

Listy kandydatów na posłów i kandydatury na senatorów komitety mogą zgłaszać do północy 3 września.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.