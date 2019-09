Jak twierdzi odpowiedzialny za kampanię PiS Krzysztof Sobolewski, pod listami do Sejmu podpisało się ponad milion wyborców plus około pół miliona pod tymi do Senatu. Mamy lepszy wynik niż w 2015 r. Zebraliśmy je praktycznie w pięć dni - podkreśla. Wyniki opozycji są dużo słabsze. Koalicja Obywatelska zebrała ok. 340 tys. autografów pod listami do Sejmu.

Nie ma natomiast sensu porównywać liczby podpisów pod listami senackimi, bo o ile PiS wystawia kandydatów w każdym okręgu, o tyle opozycja stara się nie wchodzić sobie w paradę. KO ma 73 chętnych do Senatu, czyli musiała zebrać przynajmniej 150 tys. kolejnych autografów. Lewica i PSL mówią, że łącznie uzyskały ich po około pół miliona, licząc razem z tymi pod listami do Senatu. Lewica wystawia do izby wyższej sześciu kandydatów, a PSL – 14.

Dla polityków rejestracja list poparcia to pokaz skuteczności poszczególnych sztabów. To świadczy o tym, że jesteśmy dobrze odbierani, ale nie przesądza o wyniku wyborów - zastrzega Sobolewski. Emocje studzą eksperci. PiS ma przewagę w sondażach, więc dziwne byłoby, gdyby to opozycja zebrała dużo więcej podpisów aniżeli partia rządząca - ocenia prof. Rafał Chwedoruk, politolog z UW.

Teraz kampania wchodzi w fazę, w której ważna będzie mobilizacja elektoratu. Małgorzata Kidawa-Błońska, wskazana przez KO jako kandydatka na premiera, chce objechać wszystkie 41 okręgów wyborczych. – Będziemy pokazywać nasz program i opowiadać, jak ma się zmienić Polska - zapowiada. KO zamierza też punktować PiS. Partia rządząca planuje zaś cztery konwencje tematyczne w każdy kolejny weekend. Najbliższa, w Łodzi, ma być poświęcona rodzinie. Potem PiS chce pokazać szczegóły programu dotyczące zdrowia, rolnictwa i rozwoju. Wtedy obietnice z ostatniej konwencji mają być poszerzone i doprecyzowane.