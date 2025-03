Stany Zjednoczone wstrzymały wymianę informacji wywiadowczych z Ukrainą, co może poważnie ograniczyć jej zdolności do precyzyjnych ataków na rosyjskie cele - donosi dziennik "Financial Times". Decyzja ta zapadła po publicznym konflikcie między prezydentami Zełenskim i Trumpem, a Waszyngton zablokował również pomoc wojskową dla Kijowa.