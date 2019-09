Na konferencji prasowej przed budynkiem Uniwersytetu Opolskiego przewodniczący opolskich struktur SLD Piotr Woźniak przedstawił swój pakiet propozycji dla studentów. Obejmuje on rozszerzenie rządowego programu 500 plus na studentów studiów dziennych i przywrócenie dla nich ulg na bilety komunikacji publicznej.

Powinniśmy poszerzyć program 500 plus także o studentów studiów dziennych, do osiągnięcia przez nich 24. roku życia. To inwestycja w młodych i wykształconych ludzi, którzy po ukończeniu nauki oddadzą wydane na nich środki w postaci podatków od wyższych pensji - powiedział Woźniak.

Drugą propozycją jest przywrócenie ulg na bilety komunikacji publicznej. Woźniak przypomniał, że to za czasów rządów lewicy uczniowie i studenci stracili prawo do 50-procentowych ulg na komunikację miejską i PKP.

Błędy się popełnia, ale zawsze należy starać się poprawić. Kilkanaście lat temu studenci i uczniowie stracili ulgi na komunikację publiczną. Są jednak inne czasy i inna rzeczywistość społeczna, demograficzna i ekonomiczna. Dlatego, jako wieloletni nauczyciel akademicki, uważam że nadszedł najwyższy czas na przywrócenie ulg dla uczącej się młodzieży - powiedział Woźniak.

Zdaniem kandydującego z list lewicy (KW Sojusz Lewicy Demokratycznej) do Sejmu Woźniaka, źródłem finansowania jego postulatów, których wartość szacuje na około miliard złotych, może być np. ograniczenie wydatków zbrojeniowych.