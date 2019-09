Zaznaczył, że cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez inwestycje i budowę dróg. Wskazał, po raz pierwszy z budżetu państwa na budowę dróg powiatowych i gminnych w województwie świętokrzyskim, zaakceptowane zostały wszystkie złożone wnioski. To oznacza, że przekazaliśmy z budżetu państwa, tyle środków, że więcej nie moglibyście przerobić - powiedział. Mówił, że drogi są istotnym elementem rozwoju poszczególnych regionów, w tym regionu południowo-świętorzyskiego, ponieważ dzięki nim przyjeżdżają turyści, rozwija się agroturystyka.

Przypomniał, że wielkie programy społeczne wprowadzone przez PiS, takie jak 500 Plus zmieniły życie rodzin. A od lipca mamy 50 plus również na pierwsze dziecko - wskazał, dodając, że kosztowało do ok. 40 mld zł.

Premier powiedział też, że jeszcze kilka lat temu w wyniku zaniedbań, Polska traciła dziennie ok. 100 mln zł przez mafie vatowskie i niepłacone podatki. Zaznaczył, że jest równowartość roczne budżetu miasta Busko-Zdrój. To unaocznia, jakie były patologie w czasach naszych poprzedników - powiedział.