Prezydent dodał, że chciałby, aby "Polska miała takie otoczenie, jakie przez dziesięciolecia wypracowano na Zachodzie Europy, ale z zachowaniem naszej kultury, z zachowaniem naszej tradycji, naszych przekonań, naszej wiary i tego wszystkiego, co dla nas ważne".

- To właśnie takiej Europejskiej Unii chcemy, to właśnie takiej wspólnoty chcemy. Wspólnoty, która się nawzajem wspiera, ale zarazem szanuje swoją różnorodność. Takiej jak właśnie tu, we Włodawie, z tak wielką i wiekową tradycją - że przez pokolenia ludzie różnej wiary, różnej narodowości żyli obok siebie. Kultury się przeplatały i było dobrze - mówił Andrzej Duda

- I takiej UE chcemy, gdzie będziemy mogli zachowywać swoje wzorce kulturowe, gdzie będziemy mogli być z nich dumni - bo jesteśmy z nich dumni i których nikt nie będzie próbował nam odbierać i nas zmieniać na siłę, wymuszać na nas jakieś zmiany o charakterze kulturowym, obyczajowym czy tożsamościowym - dodał prezydent.