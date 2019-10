Prawybory w Wieruszowie

Mieszkańcy gminy, ta liczy sobie 14 tys. osób, oddadzą w niedzielę 6 października głosy w jednym z 12 lokali wyborczych. Głosować będą mogli na jeden z sześciu komitetów zarejestrowanych w okręgu sieradzkim. Albo w sposób tradycyjny – przez umieszczenie krzyżyka na karcie głosowania, albo drogą elektroniczną – koniecznie będzie jednak wizyta w lokalu wyborczym. (Pilotaż systemu zaproponowało Ministerstwo Cyfryzacji).

Głosy będzie można oddawać od godz. 8 do 18. Ogłoszenie wyników zaplanowano na godz. 20.

"Polska w pigułce"

To kolejny już rok, w którym Wieruszów organizuje prawybory. Pierwszy raz odbyły się one w 1997 roku. Dlaczego akurat tam? Powodów jest kilka.

Wynik lokalnego głodowania jest bardzo zbliżony do wyników z ogólnopolskich wyborów parlamentarnych, prezydenckich czy do Unii Europejskiej. Różnica z reguły nie przekracza granicy błędu statystycznego. Dwa, Wieruszów nazywany jest do dziś "Polską w pigułce". Także z tego powodu, że podczas pierwszych prawyborów przyjechali tam m.in. Włodzimierz Cimoszewicz, Władysław Frasyniuk, Janusz Korwin-Mikke, Marian Krzaklewski, Józef Oleksy, Jan Olszewski, Janusz Onyszkiewicz, Waldemar Pawlak, Janusz Szmajdziński, Wiesław Walendziak.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie promuje żadnej z partii politycznej. Jest jedynie sondażem preferencji wyborczych i okazją do dobrej zabawy. Wieruszowskie prawybory organizowane są przy współpracy z politologiem, ekspertem do spraw sondaży i analiz z zakresu preferencji społecznych politycznych i geografii wyborczej w Polsce Marcinem Palade. Źródło: PAP