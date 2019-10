Publikowane przez PKW wyniki wyborów to dane z 503 na 527 (95,45 proc.) obwodowych komisji wyborczych do Sejmu w okręgu piotrkowskim (nr 10). Obejmuje on miasta na prawach powiatu - Piotrków i Skierniewice oraz powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki i tomaszowski.

Z niepełnych jeszcze danych PKW wynika, że najwięcej - 184 510 osób oddało swój głos na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, co daje mu 56,90 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni uzyskał 46 843 głosów (14,44 proc.); Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 35 477 głosy (10,94 proc.); Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 35 270 głosy (10,88 proc.); Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 22 152 głosów (6,83 proc.).

Z danych cząstkowych wynika, że najwięcej wyborców zagłosowało na b. ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza (PiS) - 30 452 osób. Cztery lata temu wiceprezes PiS uzyskał najlepszy wynik w okręgu piotrkowskim; zagłosowało na niego wówczas 33 960 osób. Obok niego mandat posła z list PiS mogą uzyskać też: Robert Telus – 27 155 głosów oraz Grzegorz Wojciechowski – 25 214 głosów.

Wśród kandydatów KO prowadzi Cezary Grabarczyk – 15 783 głosów, z grona kandydatów PSL - Dariusz Klimczak (15 598 głosów), a SLD - Anita Sowińska (12 067 głosów).

W okręgu nr 10 do zdobycia jest 9 mandatów.