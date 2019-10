Kandydaci popierani przez opozycję zdobyli większość 51 mandatów w Senacie - wynika z danych okręgowych komisji wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało w nadchodzącej kadencji parlamentarnej 49 senatorów.

Według podanych w poniedziałek przez PKW wyników wyborów do Sejmu, PiS uzyskał 8 051 935 głosów, czyli 43,59 proc., co przełożyło się na 235 mandatów.

Kaczyński na konferencji prasowej w Warszawie ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość od 2005 r. odnotowało znaczy wzrost poparcia. Ten wzrost od 2005 r., to jest wzrost przeszło dwuipółkrotny - powiedział. Ocenił, że jest to ogromny sukces.

Prezes partii stwierdził, że polska polityka dzięki PiS przesunęła się na nowy poziom. Przedtem żadna formacja polityczna, ani nie osiągnęła takiego wyniku procentowego, a tym bardziej nie osiągnęła takiego wyniku jeśli chodzi o ilość głosów - powiedział.

Szef PiS wyraził radość z uzyskanego poparcia. Uważamy, że uzyskaliśmy legitymację do tego, by kontynuować dobrą zmianę, by kontynuować naszą politykę, by Polskę w dalszym ciągu zmieniać - mówił Kaczyński.