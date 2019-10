PiS złożył wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych; chodzi o ponowne przeliczenie głosów w dwóch okręgach w wyborach do Senatu: nr 75 (Katowice) i nr 100 (Koszalin). W okręgu nr 75 do Senatu została wybrana wiceprezeska partii Wiosna Gabriela Morawska-Stanecka (KW SLD). Poparło ją 50,93 proc. głosujących. Jej kontrkandydat, senator minionej kadencji, Czesław Ryszka (PiS) otrzymał poparcie 49,07 proc. wyborców. Na Gabrielę Morawską-Stanecką głosowały 64 172 osoby, a na Czesława Ryszkę 61 823 wyborców.

W okręgu nr 100 senacki mandat zdobył poseł PO Stanisław Gawłowski, startujący jednak z własnego komitetu. W okręgu obejmującym powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki i Koszalin, Gawłowski zdobył 44 956 głosów i uzyskał poparcie na poziomie 33,67 proc. O mandat senacki w okręgu nr 100 z Gawłowskim rywalizowało dwóch kandydatów. Krzysztof Nieckarz z PiS uzyskał 44 636 głosów (33,43 proc.). Drugim kontrkandydatem Gawłowskiego był lekarz Krzysztof Berezowski(KWW Niezależny – K.Berezowski). Na niego zagłosowało 43 933 wyborców (32,90 proc.).

Kamiński zwrócił uwagę w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że te protesty ma rozpatrywać izba specjalnie desygnowana przez Prawo i Sprawiedliwość. To musi budzić zasadnicze pytanie, co do charakteru naszego ustroju - podkreślił. Jakakolwiek próba zakwestionowania demokratycznych wyborów musi się spotkać z jak najbardziej stanowczą odpowiedzią Polaków - ocenił Kamiński.

Dopytywany, czy PiS chce za pomocą Sądu Najwyższego i powołanej przez siebie izby odzyskać większość w Senacie przyszły senator odparł: Na to wygląda, a po co chcą na nowo przeliczać głosy? Chcą je przeliczać tylko i wyłącznie po to, by pozbawić mandatów tych, którzy je zdobyli w sposób administracyjny.

To jest koniec polskiej demokracji. I to nie jest z mojej strony publicystyczna uwaga, ani retoryczny chwyt, tylko stwierdzenie, że każdy powinien mieć świadomość, że ręce PiS wyciągają się po to podstawowe prawo, jakie mamy jako obywatele - prawo wyboru swoich reprezentantów. I to musi się spotkać z naszym oporem - zaznaczył Kamiński.

Sąd Najwyższy rozpatruje wniesione protesty w składzie trzech sędziów nowo utworzonej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, w postępowaniu nieprocesowym i wydaje opinię w formie postanowienia w sprawie protestu. Po rozpoznaniu wszystkich protestów - na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz opinii ws. protestów - SN rozstrzyga o ważności wyborów. Rozstrzygnięcie ma formę uchwały podjętej w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów.

W Senacie dzięki tzw. paktowi senackiemu opozycji udało się zdobyć większość - 51 mandatów. "Pakt senacki" to porozumienie, które zawarły latem: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), "Lewica" (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach "Paktu" w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora.

PiS uzyskał 48 mandatów w Senacie. Koalicja Obywatelska – 43 mandaty, PSL – trzy, a SLD – dwa. W Senacie zasiądą także startujący z własnych komitetów: obecna senator niezależna Lidia Staroń, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, b. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz b. sekretarz generalny PO i b. wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.