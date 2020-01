Kidawa-Błońska spotkała się w sobotę z dziennikarzami w Toruniu (kujawsko-pomorskie), by uczestniczyć w toruńskich obchodach 100-lecia powrotu tych ziem do Polski.

To bardzo piękna rocznica. 100 lat - wydaje się, że to dużo i mało, ale 100 lat temu trzy salwy armatnie oznajmiły, że Toruń jest polski i jak powiedział jeden z pułkowników - będzie Polski do końca świata - powiedziała wicemarszałek Sejmu podczas pod pomnikiem Kopernika w Toruniu.

To jest taka refleksja, żeby przypomnieć i pomyśleć o naszej historii. O tym, co w niej jest ważne i przypomnieć, czego musieli nasi przodkowie dokonać, żeby znowu Polska była cała, wolna i niepodległa - podkreśliła kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta.

W jej ocenie takie święto, uczenie się historii, przypominanie o naszej historii to czas refleksji o myśli historycznej. Zawsze wtedy, kiedy Polska była podzielona, kiedy nie miała sojuszników, nie miała porozumień z sąsiadami, przychodziły dla nas złe czasy - mówiła.

Tylko wtedy, kiedy byliśmy mocno i silnie zakorzenieni w Europie, mieliśmy dobre sojusze, mogliśmy się czuć bezpiecznie - dodała.

Zdaniem wicemarszałek Sejmu powinniśmy dbać, żeby nasze sojusze były mocne, a Polska była bardzo silnie osadzona w Europie, bo to jest "nasz największy partner, dający nam poczucie bezpieczeństwa" - oceniła.

Dlatego z takim zdumieniem i zakłopotaniem słucham tych słów, o tym, że nie można martwić się o Polskę, i martwić się o wolność Polaków, mówiąc o tym w języku francuskim, czeskim czy niemieckim. Jesteśmy część Europy, wspólnotą i mamy wszyscy prawo i obowiązek dbać o to, żeby ta wspólnota była silna - powiedziała Kidawa-Błońska.

Wspólnota europejska to było marzenie Polaków, marzenie żebyśmy byli bezpieczni. Dlatego proszę pana prezydenta - proszę nie niszczyć naszych marzeń, bo skoro pan mówi, że wspólnota europejska to obcy - mówiła.

To nie są obcy, to jesteśmy my - Polacy, którzy są członkami wspólnoty europejskiej, Unii Europejskiej. To było marzenie naszej kultury, wielu przodków, żeby być mocno osadzonym - dodała.

Prezydent lekceważącym tonem - krzycząc na nas - mówi, że to są obcy. A ja bym chciała, żebyśmy ze sobą rozmawiali, uśmiechali się i współpracowali, bo wtedy będziemy bezpieczni - powiedziała Kidawa Błońska. I tak naprawdę, panie prezydencie, naszą kulturę tę wspaniałą kulturę, z której jesteśmy dumni, 1000 lat temu zaczęli tworzyć ludzie piszący po łacinie. Ale była wspólnota - w różnych językach mówiono o wartościach i o tym żeby Polska była wielkim krajem - mówiła.

W jej ocenie każdy, kto stawia nas w kontrze do Unii Europejskiej, działa przeciwko polskiej racji stanu i to działanie jest niebezpieczne.

Oczekuję od prezydenta naszego kraju, żeby w takie dni - świąteczne, radosne - mówił, rozmawiał z nami i szanował nas, a nie krzyczał na swoich obywateli - apelowała.

Życzyła wszystkim mieszkańcom Torunia i Kujaw życzyła wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy powrotu do Polski. Macie piękne święto, wspaniale zorganizowane i widać, że potraficie się cieszyć i tworzyć wspólnotę - podkreśliła.

Pytana przez dziennikarzy zaznaczyła, że opozycja ma przygotowany swój pomysł na reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Takie ustawy zostały złożone w Senacie, są przygotowywane w Sejmie. Na pewno chcemy (...), żeby Polacy czuli się bezpiecznie, wiedzieli, że ten czas (rozpatrywania spraw - PAP) jest skrócony - podkreśliła podczas toruńskiego spotkania z dziennikarzami.

Taka ustawa będzie, bo mam taką ustawę Polacy czekają - zapewniła.

Polska jest częścią Unii Europejskiej. Polacy w referendum opowiedzieli się, że chcą być częścią tego wielkiej, wspaniałej wspólnoty. To nie są obcy, to jesteśmy my. Takie samo prawo powinno być dla Polaków, Niemców, Francuzów, Węgrów - powiedziała pytana, czy obcy powinni nam dyktować zapisy w prawie.

Jesteśmy częścią wspólnoty i Komisja Wenecka nie jest przeciwko nam. Nie przeciwko Polakom wydała taką opinię, tylko przeciwko temu, że to prawo jest źle skonstruowane - tyle i tylko tyle - zaznaczyła kandydatka PO.

Kidawa-Błońska złoży kwiaty przed pomnikiem gen. Józefa Hallera. Weźmie udział w popołudniowej rekonstrukcji przyjazdu gen. Hallera na dworcu Toruń Miasto i przejdzie z mieszkańcami ul. Szeroką na Rynek Staromiejski, gdzie odbędzie się główna część obchodów rocznicy.