Nic takiego w tej chwili nie jest przedmiotem naszych planów - powiedział na antenie Radia ZET wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, gdy zapytano go o możliwość przyjazdu w tym roku Donalda Trumpa do Polski. Jak tłumaczy, w USA zaczyna się kampania prezydencka, więc za moment będzie tam trudno o jakiekolwiek dłuższe terminy. Pytany z kolei o ubiegłoroczną wypowiedź Krzysztofa Szczerskiego, że wizyta prezydenta USA miała odbyć się do końca 2019 odparł, że nie słyszał tej wypowiedzi.

Wizyta Donalda Trumpa w Polsce była planowana na wrzesień; prezydent USA miał m.in. wziąć udział w obchodach 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Trump przełożył wówczas swój przyjazd, ze względu na nadciągający na Florydę huragan Dorian.