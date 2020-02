Spychalski został zapytany w TVP Info, jaką decyzję podejmie prezydent w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia. Opozycja zarzuca rządzącym, że pieniądze te mogły w tym roku trafić m.in. na wsparcie pacjentów onkologicznych, zamiast zostać przekazane TVP i PR.

Rzecznik prezydenta zaznaczył, że nowelizacja trafiła na biurko Andrzeja Dudy kilka dni temu. Dodał, że jest obecnie analizowana, jak każda inna ustawa, przez zaplecze eksperckie, doradców i prezydenckich ministrów. Zapewnił, że prezydent podejmie decyzję w konstytucyjnym terminie 21 dni.

Spychalski ocenił, że w kontekście tej noweli politycy opozycji, a zwłaszcza PO, cynicznie wykorzystują chorych onkologicznie. Politycy PO, którzy przez cztery lata, będąc w opozycji, nie zajmowali się w ogóle sprawami onkologii, nagle dzisiaj w kampanii wyborczej, w sposób cyniczny wykorzystują chorych onkologicznie. Naprawdę, to jest czyste draństwo - powiedział.

Jak wskazywał, nowelizacja wynika z tego, że rząd PO-PSL przyjął rozwiązania zwalniające duże grupy społeczne z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ta ustawa, ta rekompensata jest wynikiem tamtych decyzji. Mamy ustawowe zwolnienia, więc musi być rekompensata - dodał.

Spychalski powiedział, że na pewno prezydent "nie będzie podejmował decyzji w oparciu o kłamliwe tezy wysnuwane przez niektórych polityków opozycji". Nie będziemy brali pod uwagę na pewno takich stwierdzeń, które padają, tym bardziej, że one są w dużej mierze kłamliwe, nieprawdziwe - dodał rzecznik prezydenta.

O weto do nowelizacji zaapelowali w ostatnich dniach do prezydenta politycy opozycji, w tym m.in. jego kontrkandydaci w majowych wyborach. Wcześniej opozycja apelowała, by Sejm nie odrzucał sprzeciwu Senatu wobec nowelizacji, i by 1,95 mld zł przeznaczone na rekompensatę dla TVP i PR skierowane zostało na wsparcie ochrony zdrowia, w tym m.in. na walkę z chorobami nowotworowymi.