W spocie widzimy najpierw szereg monitorów ze zdjęciami różnych osób; po chwili część z tych monitorów gaśnie; następnie widać wnętrze szpitala onkologicznego.

W Polsce każdego roku tysiące osób, które mogłyby żyć, umiera na raka. Oni umierają nie dlatego, że chorują, a dlatego, że służby zdrowia nie stać na ich ratowanie. I to nie jest tak, że Polski nie stać na ich ratowanie. Pieniądze są, ale niestety rząd zamiast wspierać chorych, postanowił dać je telewizji publicznej - mówi lektor. Jak podkreśla prezydent "powinien wetować ustawy niekorzystne dla obywateli, nawet gdy są korzystne na niego". Potem pojawia się napis: "żądamy weta prezydenta". Te pieniądze należą się ochronie zdrowia - słyszymy.

Senator KO Beata Małecka-Libera na konferencji prasowej, na której zaprezentowano spot zauważyła, że ok 160 tys. Polaków zapada na raka każdego roku, a 100 tys. - umiera. Część z nich można by uratować, gdybyśmy mieli dostęp do innowacyjnych terapii i nowoczesnych leków, gdyby było więcej pieniędzy - zaznaczyła. Podkreśliła, że zachorowalność Polaków na choroby onkologiczne wzrasta, a efektywność leczenia - spadła.

Według Małeckiej-Libery coraz więcej młodych ludzi, aktywnych, którzy mogliby być leczeni, umiera. Senator przytoczyła dane, z których wynika, że z 93 dostępnych w Europie leków zwalczających różne nowotwory, 16 jest refundowanych i dostępnych dla polskich onkologów. Jak dodała, per capita na leczenie onkologiczne w Polsce przeznacza się rocznie 40 euro, a w Czechach - 80 euro. Co jest ważniejsze - życie, zdrowie, czy telewizja publiczna? - pytała. Panie prezydencie, czas na weto - apelowała.

Poseł Robert Kropiwnicki wezwał Andrzeja Dudę, "żeby się nie zastanawiał i jak najszybciej przekazał chorym pieniądze, które miałyby trafić do TVP".

Posłanka Izabela Leszczyna, która w sztabie kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej odpowiada za sprawy programowe, podkreśliła, że sprawa dofinansowania leczenia onkologicznego jest dla Polaków priorytetowa. Wyraziła nadzieję, że spot - który ma być najpierw umieszczony w mediach społecznościowych, a potem w telewizji - zostanie wyemitowany także przez TVP.

W środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki w wypowiedzi zamieszczonej na Twitterze zapowiedział przygotowanie inicjatywy ustawodawczej zakładającej przeznaczenie około 2 mld zł na poprawę warunków leczenia chorych onkologicznie.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia. Nowela czeka teraz na decyzję prezydenta. Opozycja zarzuca rządzącym, że pieniądze te mogły w tym roku trafić m.in. na wsparcie pacjentów onkologicznych, zamiast zostać przekazane TVP i PR.