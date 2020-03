W stowarzyszeniach sędziowskich, Iustitia czy Themis, słyszymy, że sędziowie od przynajmniej kilku dni dyskutują o masowym wycofaniu się z komisji. To pismo może więc zapoczątkować falę rezygnacji.

"W nawiązaniu do pisma Dyrektora Departamentu Kadr w Ministerstwie Sprawiedliwości z 26 lutego 2020 r. dotyczącego wskazania sędziów kandydatów do Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy, powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, a także do uprzedniego zgłoszenia własnej kandydatury 2 marca 2020 r. z przykrością informuję, że cofam swoje oświadczenie woli w tym przedmiocie" – tłumaczy dalej sędzia.

- Przez ostatnie dwa tygodnie, epidemii i reakcji władz na ten stan, wprowadzania ograniczeń praw i wolności obywatelskich, coraz mniej zrozumiał wydawał mi się upór Rady Ministrów, by nie zmieniać daty wyborów. Zamykamy urzędy, szkoły, zakazujemy wychodzenia obywatelom z domów, a z dojściem do urn ma nie być problemów? To niezrozumiały i niebezpieczny dwugłos, rozdwojenie jaźni. Jako sędzia nie mogę brać w tym udziału – komentuje w rozmowie z Dziennik.pl. Powołuje się jednocześnie na art. 5 Konstytucji, który stanowi, że: "Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli". – To bezpieczeństwo, w przypadku wyborów, jest zagrożone.

Czy spodziewa się kolejnych sędziowskich deklaracji w podobnym tonie? – Tak. Jestem na czarnej liście w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo ostatnio angażowałem się w obronę Konstytucji. Może uda się przeprowadzić wybory przy pomocy sędziów, którzy na niej nie są – przyznaje Lewoc.

"W mojej ocenie, wobec faktycznego wprowadzenia w Polsce stanu nadzwyczajnego, tj. stanu klęski żywiołowej w postaci realnego zagrożenia epidemiologicznego, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pozostaje w sprzeczności z art. 228 Konstytucji RP. Nadto, organizacja wyborów w wyznaczonym terminie, tj. 10.05.2020 r. może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia obywateli, a tym samym rodzić odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, w tym funkcjonariuszy organów wyborczych, o charakterze cywilno-prawnym, a nawet karnym" – głosi pismo sędziego. "Z uwagi na troskę o życie i zdrowie obywateli, w tym członków komisji wyborczych, naruszenie czynnego prawa wyborczego obywateli pozostających w kwarantannie bądź też poza granicami kraju oraz wspomnianego naruszenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, jako sędzia sądu powszechnego jestem zobowiązany do rezygnacji z udziału w pracach Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy".

Jak się dowiadujemy, to niejedyna inicjatywa, która staje naprzeciw majowym wyborom. Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, wysłał do dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie pismo, w którym stwierdza: "W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa i skalą zagrożenia, nie jest możliwe zorganizowanie w sposób bezpieczny dla mieszkańców wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej". Zadania wynikające z kalendarza wyborczego, nie będą możliwe do zrealizowania, zdaniem prezydenta Olsztyna, ze względu na: bardzo ograniczony dostęp do Urzędu Miasta i minimalizację sposobu przyjmowania korespondencji, a co za tym idzie, nie będzie możliwe przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Samorządowiec wylicza dalej: brak możliwości przeprowadzenia spotkań organizacyjnych oraz szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych, zamkniecie szkól, przedszkoli i innych placówek, w których usytuowane są siedziby obwodowych komisji wyborczych, brak możliwości dotrzymania, przy tak dużej liczbie wyborców, przez członków obwodowych komisji wyborczych obowiązujących procedur dotyczących higieny i bezpieczeństwa, brak możliwości dotarcia do mieszkań wyborców w celu sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz brak możliwości masowego przyjmowania interesantów w celu np. wydania zaświadczenia o prawie do głosowania (w poprzednich wyborach Prezydenta RP lub do Sejmu i Senatu RP liczby te oscylowały w granicach kilku tysięcy).