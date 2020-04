Rafał Ziemkiewicz zarzuca Konfederacji, że "poszła w lewacki populizm”.

"Żądanie, by rząd zwolnił dłużników z płacenia bankom rat to czysty Ikonowicz. Co dalej, może projekt ustawy, że wynajmujący mieszkania mogą nie płacić właścicielom? Aby przysrać PiS, zasady niech się czochrają. Na mnie nie liczcie" – napisał publicysta na Twitterze.

Ziemkiewicz we wpisie odniósł się pomysłu Konfederacji o odroczeniu spłat rat kredytów na pół roku. Internauci jednak wytknęli publicyście błąd. Głosowanie w Sejmie się odbyło, ale Konfederacja chciała jedynie półrocznej przerwy w spłacie kredytów, nie jak pisze Ziemkiewicz zwolnienia z płacenia rat.

"W Sejmie właśnie odbyło się głosowanie mojej poprawki ws. bezpłatnej 6-miesięcznej przerwy dla kredytobiorców i leasingobiorców. PIS i Lewica przeciw. PO i PSL wstrzymująco. Tylko @KONFEDERACJA_ZA! Nie odpuszczę tego tematu! Podpiszcie petycję do rządu. http://zawieśmykredyty.pl” – napisał Krzysztof Bosak na Twitterze.