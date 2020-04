Wicemarszałek Senatu podkreślił podczas sobotniego briefingu, że PiS nie złoży w Senacie poprawek do specustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Będziemy wnosić o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, a jakie będzie stanowisko opozycji- a w przypadku Senatu większości tego nie wiem; słyszę o różnych możliwościach, koncepcjach, wiem, ze decyzja jeszcze tam nie została podjęta - mówił Karczewski.

Pan marszałek Grodzki zwołał posiedzenie (Senatu) w możliwie odległym czasie - 5, 6 maja, więc to jest działalność absolutnie złośliwa - dodał.

Karczewski był także pytany o słowa marszałka Senatu, który w piątkowym oświaczeniu stwierdził, że "jeśli wybory zwiększają ryzyko igrania ze zdrowiem i życiem, to naszym moralnym obowiązkiem i koniecznością jest przełożenie ich na czas".

Poczta Polska roznosi dziennie 5 mln przesyłek i jakoś do tej pory nie słyszeliśmy o tym, że te przesyłki były źródłem zakażenia, więc nie zgadzam się z tą opinią pana marszałka - ona jest nieprawdziwa - ocenił wicemarszałek Senatu.

W Senacie jest obecnie specustawa autorstwa PiS, uchwalona 6 kwietnia, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z tą ustawą minister aktywów państwowych ma po zasięgnięciu opinii PKW określić wzór karty do głosowania, zlecić sporządzenie pakietów wyborczych, określić szczegółowy tryb doręczania pakietów wyborczych przez operatora wyznaczonego do wyborcy i odbierania kopert zwrotnych a następnie sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

Senat ma 30 dni na prace nad ustawą.