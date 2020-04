Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nie luzujemy zasad bezpieczeństwa - mówił Morawiecki.

Premier stwierdził, że niektórzy pozwalają sobie na trochę więcej, że jest większy ruch. Pamiętajmy, że z domu wychodzimy do pracy i w ważnych życiowo sprawach - powiedział.

W drugiej fazie od 6 maja dopuszczone zostanie otwarcie żłobków i przedszkoli.

Dla osób, które nie będą mogły oddać swoich pociech do żłobków, czy przedszkoli, będziemy mieli dalej zasiłek opiekuńczy - mówił premier. Aby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne państwo dostarczy środki sanitarne.

Kolejnym luzowaniem obostrzeń będzie otwarcie hoteli i miejsc noclegowych. Nastąpi to 4 maja.

Podkreślam, od 4 maja, żebyśmy nie ruszyli tłumnie na majówkę. Zachowajmy tę procedurę większego obostrzenia na przerwę majową. Majówka to nie może być czas wolny od ostrożności - mówił premier.

Razem z hotelami otwarte zostaną galerie handlowe. Na 15 metrów kwadratowych może przebywać jeden klient.

Wierzę, że te podmioty będą trzymały się tych obostrzeń - powiedział Morawiecki.

Kolejną zmianą jest także przywrócenie rehabilitacji. To zabiegi bardzo ważne dla zdrowia, więc one też będą dostępne od 4 maja - mówił premier.

Otwarte zostaną również biblioteki, galerie sztuki oraz muzea. Podobnie przypominam o naszym drugim etapie dla sportu. Też poszerzamy te możliwości. Już wkrótce na obiektach otwartych - orliki, czy boiska szkolne - powiedział Morawiecki.

Kolejne etapy luzowania obostrzeń będą następowały mniej więcej co dwa tygodnie.

Przy czym zastrzegam, że możemy przyspieszać niektóre elementy, ale takie decyzje na dzień dzisiejszy nie zapadły. Sytuacja musi nam pozwolić na analizy i na podstawie tych analiz podjąć decyzje - zapowiedział.

Zaapelował, by nie łamać zasad bezpieczeństwa, bo od tego zależy, jak szybko Polska poradzi sobie z pandemią.

Jestem przekonany, że przez nasze odpowiedzialne działania, doprowadziliśmy do tego, że możemy luzować gospodarkę - mówił. Podziękował za to, że są one przestrzegane m.in. przez pracodawców.

"Pod dużym znakiem zapytania są kwestie zorganizowanych wyjazdów większych"

O znoszenie restrykcji w związku z epidemią koronawirusa rzecznik rządu był pytany w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Powiedział, że zmiany mają dotyczyć hoteli i innych miejsc noclegowych, otwarcia marketów budowlanych w weekendy czy funkcjonowania bibliotek i innych instytucji kultury. Mogę też powiedzieć, że trwały dyskusje dotyczące przeniesienia niektórych elementów z trzeciego etapu do drugiego i dzisiaj takie decyzje będą ogłaszane - dodał Müller.

Nie chciał wprost odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest wcześniejsze, niż planowano, złagodzenie ograniczeń dotyczących handlu. Dyskusje dotyczące tego w jakich terminach otwierać poszczególne elementy faktycznie były wczoraj przedmiotem dyskusji na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego - zaznaczył, zapewniając, że w środę podane zostaną w tej sprawie konkretne daty.

Według Müllera miejsca noclegowe będą, pod pewnymi warunkami m.in. sanitarnymi, otwarte w czasie wakacji. Takie indywidualne wakacje, wakacje dla rodzin nie będą większym problemem, natomiast (...) pod dużym znakiem zapytania są kwestie zorganizowanych wyjazdów większych - dodał rzecznik rządu.

Polityk powtórzył, że szkoły, przedszkola i żłobki mają pozostać zamknięte do 24 maja. Przyznał, że rząd odbiera wiele sygnałów od rodziców o potrzebie otwarcia części takich placówek.

We wtorek rządowy zespół zarządzania kryzysowego zajmował się ewentualnym rozpoczęciem II etapu poluzowania obostrzeń i regulacji wprowadzonych w wyniku epidemii koronawirusa

20 kwietnia został wdrożony pierwszy etap rezygnacji z niektórych obostrzeń i zakazów wprowadzanych przez rząd w wyniku epidemii koronawirusa - można m.in. przemieszczać się w celach rekreacyjnych, umożliwiony został wstęp do lasów i parków, zwiększona została dopuszczalna liczba klientów w sklepach oraz wiernych w miejscach kultu religijnego.

W drugim etapie mają być otwarte hotele i inne miejsca noclegowe (z ograniczeniami), sklepy budowlane w weekendy i niektóre instytucje kultury, w tym muzea, biblioteki i galerie sztuki.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem trzeci etap dotyczyć ma gastronomii - część zakładów mogłaby zostać otwarta stacjonarnie z ograniczeniami. Mają wówczas zostać otwarte zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, a także sklepy w galeriach handlowych.

W trzecim etapie możliwa będzie też organizacja wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności). Ruszyć ma też organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3, ustalona ma być maksymalna liczba dzieci w salach.

Czwarty etap przewiduje otwarcie salonów masażu i solariów, a także umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Otwarte zostaną też teatry i kina, ale w nowym reżimie sanitarnym.