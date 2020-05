Kaczyński był pytany w Programie 1 Polskiego Radia o działania opozycji, która - jak powiedziano w audycji - "była radykalnie przeciw wyborom prezydenckim", wykorzystała Senat, aby je "storpedować", a obecnie zarzuca rządowi, że ten nie zorganizował wyborów i ośmieszył Polskę na arenie międzynarodowej.

Prezes PiS ocenił, że to "nic nowego".

To wszystko mieści się w tym pojęciu opozycji totalnej, tzn. takiej, która odrzuca wszelkie zasady, zupełnie nie bierze pod uwagę interesu Polski jako całości, tylko po prostu walczy o wsparcie tej części społeczeństwa, która jest gotowa wierzyć we wszystko, która ma bardzo krótką pamięć, bo tylko ktoś o bardzo krótkiej pamięci może przyjmować na poważnie te ataki, albo ktoś, kto jest bardzo mocno emocjonalnie zaangażowany przeciwko tej obecnej władzy - powiedział.

To nie jest droga, która prowadzi do sukcesu. Przynajmniej dotychczas tak było i mam nadzieję, że dalej tak będzie, ale najwyraźniej zmiana modus operandi jest poza granicami możliwości i intelektualnych, i być może także emocjonalnych, opozycji - ocenił Kaczyński.

W rozmowie przytoczono wcześniejszy cytat Kaczyńskiego, który w opublikowanej w środę rozmowie w "Gazecie Polskiej" mówił, że "opozycja nie uznaje demokracji". Zapytany w tym kontekście, jakie to ma konsekwencje dla obecnej sytuacji Polski w walce z epidemią i jednocześnie organizacji wyborów prezydenckich.

Demokracja zakłada istnienie pewnej wspólnoty. Z punktu widzenia opozycji żadnej wspólnoty nie ma chyba, że rządzi opozycja. A to nie uznawanie demokracji polega na tym, że oni uważają, że co prawda pewne procedury mogą być przeprowadzone tak jak procedury wyborczy, ale oni muszą wychodzić z tego zwycięsko - jeśli nie wychodzą zwycięsko, to demokracji nie ma - podkreślił.

Prezes PiS ocenił, że takie działania opozycji ma swoje skutki. Są to istotne, negatywne skutki dla działań państwa, dla jego zdolności do przeciwstawiania się niebezpieczeństwu, a dzisiaj to niebezpieczeństwo jest naprawdę ciągle poważne - powiedział.

Jak dodał, "ma to też ogromnie negatywne skutki dla świadomości społecznej". Świadomość demokratyczna to jest coś takiego, co ciągle trzeba podtrzymywać, budować, umacniać w każdym państwie, nawet w tych bardzo starych demokracjach, a w państwie, w które przeżyło komunizm, gdzie ta tradycja demokratyczna jest co prawa bardzo stara i bardzo bogata, ale jednocześnie była przerwana na całe stulecia, to jest - można powiedzieć - jeszcze ważniejsze - mówił lider PiS.

Nie służy to wszystko, co robi opozycja totalna, ale na razie po prostu mamy z nią do czynienia i nie widać w tej chwili jakiejś wyraźnej perspektywy, że cokolwiek miało się zmienić. Mimo, że sukcesów nie ma to oni w dalszym ciągu idą tą drogą. Więc powtarzam: to jest kwestia z jednej strony rozeznania czy intelektu, ale z drugiej tego ogromnego nasilenia emocji negatywnych charakterystycznego dla ludzi - powiedzmy sobie - specyficznych - stwierdził Kaczyński.

Kaczyński: Zwycięstwo Trzaskowskiego lub Sikorskiego w wyborach to paraliż państwa

Prezes PiS był też pytany o komentarz do spodziewanej rezygnacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO) z kandydowania na prezydenta i zastąpienie jej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego lub europosła Radosława Sikorskiego.

To są kandydatury z naszego punktu widzenia mniej więcej równoważne, to znaczy ani jeden, ani drugi z tych panów nie nadają się na stanowisko prezydenta Polski. Doszłoby tutaj (gdyby wygrali) do bardzo poważnych zakłóceń, do sparaliżowania państwa, ciężkiego sparaliżowania państwa - powiedział prezes PiS.

Czyli ostatniej rzeczy, której w tej chwili można sobie życzyć jeśli się myśli o interesie zarówno zbiorowym, jak i interesach indywidualnych - dodał. Kaczyński.

Kaczyński: W walce z koronawirusem i w przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu wyglądamy bardzo dobrze

W kontekście kampanii wyborczej Kaczyński był pytany o niedawne wypowiedzi europosła PO Bartosza Arłukowicza dotyczące wyjścia obywateli na ulice.

Sądzę, że to jest kwestia po prostu emocji pana Arłukowicza, marzenie o Majdanie jest od paru lat ściśle związane z tą formacją. Ale Majdan to - po pierwsze - zjawisko charakterystyczne dla Ukrainy i związane bardzo mocno z tamtejszą tradycją; po drugie - Majdan na Ukrainie miał powody bardzo konkretne, bolesne i odnoszące się do różnych dziedzin życia. Dzisiaj takich powodów w Polsce nie ma, wręcz przeciwnie - odpowiedział szef PiS.

Jak podkreślił, w Polsce się bardzo wyraźnie poprawiło z punktu widzenia wielu milionów obywateli. Po drugie jeśli chodzi o walkę z tymi zagrożeniami, które dzisiaj mają charakter światowy - mówię o koronawirusie, a także przeciwdziałanie kryzysowi gospodarczemu - to naprawdę we wszystkich ocenach międzynarodowych wyglądamy bardzo dobrze - stwierdził Kaczyński.

Jak dodał, jeśli chodzi o koronawirusa, łatwo to sprawdzić przy pomocy liczb.

Jeśli chodzi o te inne kwestie, to tutaj może liczby mniej przemawiają do ludzi, ale spadek PKB, spadek produkcji, wzrost bezrobocia - przynajmniej jak na razie - jest naprawdę niewysoki, w porównaniu z tym co dzieje się w innych krajach - wskazał polityk.

Każdy kto myśli, kto podejmuje decyzje myśląc, a nie kierując się tylko ostrymi, negatywnymi emocjami będzie to brał pod uwagę - stwierdził Kaczyński.