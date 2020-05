Kukiz pytany na antenie RMF FM, z kim mógłby stworzyć klub, odpowiedział: "z każdym, kto uzna postulaty z 2015 roku - zmianę ordynacji wyborczej, obligatoryjne dla władz referenda, ustawę antykorupcyjną, ustawę antysitwową". Jak mówił, wszystko jest kwestią umowy. Jeżeli tych postulatów Polskie Stronnictwo Ludowe nie spełni, jeżeli do swojego statutu na jesień nie wpisze zmiany ordynacji wyborczej, jako planu ich partii, PSL-u, nie Koalicji Polskiej, do statutu nie wpisze demokracji bezpośredniej, to po prostu wystąpię z tej Koalicji Polskiej - zapowiedział lider Kukiz'15.

Zaznaczył, że to jest oczywiste. Będę szukał takiego partnera, który będzie mi to w stanie zagwarantować, a przynajmniej wpisać do programu, do statutu swojej partii - dodał. Dopytywany, do kiedy PSL ma spełnić ten warunek, powiedział, że jesienią ma się odbyć zjazd walny Stronnictwa, który jest władny takie zmiany w statucie wprowadzić. Jeżeli takich zmian w statucie PSL nie wprowadzi, to wówczas wyjdę Koalicji Polskiej. Oni doskonale o tym wiedzą - podkreślił Kukiz.

Każda partia polityczna w Polsce jest w mniejszym lub większym stopniu spatologizowana. Każda z nich idzie tylko i wyłącznie po spółki Skarbu Państwa, po rodzinę na swoim. Niczym szczególnym się ani PSL od PiS-u nie różni, ani PiS od Platformy - mówił też na antenie RMF FM Paweł Kukiz z Koalicji Polskiej. Koalicja Polska, w skład której wchodzi również PSL, niesie te postulaty, które po wejściu w życie zmieniłyby charakter wszystkich partii politycznych - dodał.

Pytany, dlaczego więc zdecydował się połączyć siły z PSL odpowiedział, że by w Polsce zniszczyć ten charakter partii politycznych, który daje ustrój, trzeba to zrobić w formule partyjnej. Próbowałem przez 4 lata działać jak Matka Teresa z Kalkuty. Matkę Teresę z Kalkuty te wszystkie partie przejechały - dodał. Polskie partie w obecnym kształcie są partiami bandyckimi, nastawionymi tylko i wyłącznie na łupy - podsumował lider Kukiz’15.

Przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi PSL i Kukiz'15 zawarły porozumienie w ramach Koalicji Polskiej. Kandydaci Kukiz'15 wystartowali do Sejmu z list komitetu PSL Koalicja Polska. Porozumienie - jak wówczas informowano - składało się z trzech pakietów: obywatelskiego, gospodarczego i antykorupcyjnego. W Sejmie posłowie obu ugrupowań współtworzą klub. Paweł Kukiz został szefem Rady Koalicji Polskiej