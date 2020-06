Na pytanie, czy są miejsca w Polsce, w których odbędzie się wyłącznie głosowanie kores pondencyjne, przyznał, że są takie miejsca, ale "nie jest ich tak dużo w Polsce".

Wyjaśnił, że w tej chwili nie ma jeszcze pełnych analiz, ale z pewnością decyzję podejmować będzie na postawie trzech informacji dotyczących liczby nowych zachorowań, liczby aktywnych chorych i liczby osób objętych kwarantanną i izolacją.

Na pewno kilka gmin będzie takich, które mają bardzo wysokie te liczby. Natomiast nie przewiduję, by była to duża ilość. One są w różnych województwach: śląskim, łódzkim czy wielkopolskim. Jest kilka tych województw, gdzie są gminy, które mają wysokie wskaźniki – przyznał.

Szumowski podkreślił na piątkowej konferencji prasowej, że jeżeli popatrzymy na piątkowe wyniki zakażeń koronawirusem w Polsce, to jest ich około 350. W tym – jak dodał – 91 przypadków ze Śląska. Ale pamiętajmy, że 40 kilka osób, jest z tych jeszcze przesiewów górników, przesiewów ich rodzin – podkreślił.

Jak wyjaśnił, oznacza to, że "gdybyśmy nie patrzyli na te przesiewy, które robimy aktywnie, trochę na wyrost niż zaleca to WHO, niż robią to kraje w Europie, to mielibyśmy 50 kilka nowych zakażeń na Śląsku".

To oznacza, że jest to mniej niż w woj. mazowieckim, mniej niż w woj. łódzkim. Czyli Śląsk tak naprawdę nie odbiega w żaden sposób od tych ilości zakażeń, poza tymi dużymi ogniskami – podkreślił Szumowski.

Dodał, że nie oznacza to jednak zakończenia dokonywania wymazów w kopalni. Będziemy nadal takie już bardziej wybiórcze badania przeprowadzać, po to, żeby górnicy, którzy wrócą do pracy, czuli się bezpiecznie – zaznaczył minister zdrowia.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 352 osób, w tym 91 na Śląsku – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarło 18 kolejnych chorych. Łącznie od początku epidemii potwierdzono koronawirusa u 31 316 osób, a 1 334 zmarło.

Wojewoda śląski: Tylko dzisiaj na Śląsku 300 osób uzyskało status ozdrowieńca

Tylko dzisiaj w woj. śląskim 300 osób uzyskało status ozdrowieńca; wydaje mi się, że w ciągu tygodnia powinniśmy przejść przez ten punkt zwrotny w tym regionie, że będzie więcej ozdrowieńców niż przypadków aktywnych – powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Podczas konferencji prasowej wojewoda Wieczorek zaznaczył, że w woj. śląskim przeprowadzonych zostało ponad 220 tys. testów na obecność koronawirusa, z czego ponad 100 tys. wyłącznie w grupie górników i ich rodzin.

Optymistyczne jest to, że krzywa aktywnych zakażeń w województwie od kilku dni jest grubo poniżej zera, czyli zdecydowanie więcej jest ozdrowieńców niż osób, które mają wynik dodatkowy – mówił.

Dodał, że tylko dzisiaj 300 osób uzyskało status ozdrowieńca. Wydaje mi się, że w ciągu tygodnia powinniśmy przejść przez ten punkt zwrotny na Śląsku, że będzie więcej ozdrowieńców niż przypadków aktywnych – powiedział wojewoda śląski.

Wieczorek mówił również, że w jednej z kopalń było 590 wyników dodatnich, a dzisiaj stamtąd jest 546 osób, które są zdrowe. Jeśli to będzie szło takim tempem, to być może z końcem następnego tygodnia wszyscy będą zdrowi i będą mogli wrócić do pracy – zauważył.

My te badania ciągle kontynuujemy; przeprowadzanych jest ponad tysiąc na dobę, z czego zdecydowana większość dotyczyła rodzin górników. Z pewnością z tych wymazów pojawi się pewna grupa wyników dodatnich w najbliższych dniach i niewykluczone, że te wyniki będą oscylowały w podobnej wysokości, jak w tych ostatnich dniach – mówił. Jak jednak dodał, "cieszy to, że kiedy ogniska na Śląsku zostaną wygaszone, to sytuacja epidemiczna nie będzie odbiegała od innych regionów Polski".

Monitorujemy, analizujemy, obserwujemy – jeżeli pojawi się jakieś niebezpieczeństwo, to natychmiast będziemy interweniować i działać – zadeklarował. I dodał, że "ze sporym optymizmem patrzy w najbliższe dni i tygodnie, jeśli chodzi o województwo śląskie".