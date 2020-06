Trzaskowski podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej w Lublinie, że bezpieczeństwo i kwestie sojusznicze są najważniejsze, ponieważ dotykają polskiej racji stanu. - Słyszymy, że pan prezydent Duda udaje się w podróż do Waszyngtonu, tylko niestety nie wiemy w jakim celu. Ani parlament, ani społeczeństwo nie zostało o tym poinformowane. I dlatego prosiłbym pana prezydenta o poinformowanie opinii publicznej w jakim celu do Waszyngtonu się udaje - dodał kandydat KO na prezydenta.

Poinformował o wystosowaniu listu do prezydenta Dudy w tej sprawie. Zapewnił, że w kwestii stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce panuje zgoda.

Natomiast dochodzą do nas przeróżnego rodzaju sygnały o tym, że Amerykanie chcą przenosić swoją broń nuklearną, dochodzą do nas sygnały, że być może toczą się rozmowy również o kwestii budowy elektrowni atomowej w Polsce. I dlatego apeluję do pana prezydenta, aby te sprawy jednoznacznie wyjaśnił i jasno poinformował opinię publiczną, że nie chodzi o przenoszenie sił nuklearnych, żeby wyjaśnił, czy te rozmowy będą rzeczywiście dotyczyły budowy reaktora atomowego - oświadczył Trzaskowski.