To PO zmieniała granice okręgów wyborczych – powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Odniósł się w ten sposób do słów kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który zarzucił PiS, że próbuje zmieniać granice administracyjne, by wpływać na kształt okręgów wyborczych.

Trzaskowski, pytany w niedzielę w Częstochowie, czy podpisałby ustawę przywracającą dawne województwo częstochowskie, odparł, że nie zawsze zmiana administracyjna rozwiązuje problemy mniejszych miast. - PiS jak się zabiera do zmian map administracyjnych, to próbuje to robić tak, jak w województwie mazowieckim i w Warszawie, czyli próbuje wyrysować na nowo okręgi wyborcze, a wiadomo, że PiS w tych sprawach nie można ufać - powiedział Trzaskowski. Reklama Trzaskowski zaprasza Dudę na debatę w Lesznie. Jest ODPOWIEDŹ sztabu prezydenta Zobacz również Komentując tę wypowiedź w Polsat News, Fogiel zarzucił Trzaskowskiemu kłamstwo. - W przypadku wyborów prezydenckich cała Polska jest jednym okręgiem wyborczym; w przypadku wyborów parlamentarnych mamy 41 okręgów wyborczych i one się nie zmieniają – powiedział Fogiel. - To PO, większość w radzie miasta wywodząca się z PO, przed wyborami samorządowymi zmieniała granice okręgów wyborczych. Protestowali przeciwko temu nie tylko radni PiS, ale również innych partii, ruchów miejskich – powiedział. W 2018 r. radni Platformy Obywatelskiej przygotowali projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych. Sprzeciwiło się mu m. in. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, według którego projekt miał "powycinać małe komitety". W 2017 r. PiS zgłosiło projekt ustawy dążącej do utworzenia metropolii warszawskiej złożonej z 33 gmin – Warszawy i gmin leżących wokół stolicy. Wobec sprzeciwu samorządowców i mieszkańców miejscowości graniczących z Warszawą partia wycofała projekt z Sejmu, zapowiadając dalsze prace w trybie rządowym.