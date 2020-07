Szymon Hołownia stwierdził na antenie Radia ZET, że Rafał Trzaskowski osiągnął bardzo dobry wynik. - Mi też sondaże przewidywały dobry wynik w starciu z Dudą. Nawet wyższy - podkreśla Hołownia. - Zrobiłem dla Trzaskowskiego i tak dużo więcej niż mogłem i powinienem zrobić, zdaniem niektórych. Otworzyłem mu drzwi, przez które mógł porozmawiać z moimi wyborcami - dodaje.

Reklama

Lider nowego ruchu Polska 2050 nie wierzy, że kandydat Koalicji Obywatelskiej byłby prezydentem niezależnym od PO. - Będzie robił wszystko, żeby to właśnie ta partia była na czele - mówił gość Joanny Komolki. - Ja dalej nie wiem, jaki jest jego program, nie wiem o co mu tak naprawdę chodzi i co chce z Polską zrobić, ale wybrałem go, bo wiem, że może być szlabanem, przez który pisowski czołg nie przejdzie, żeby zniszczyć resztki demokracji w Polsce - komentuje Hołownia. - Ja do samego Trzaskowskiego nic nie mam. To pewnie bardzo sympatyczny i fajny facet. Ale mam bardzo dużo do stylu polityki PO – oznajmił.

Z kolei pytany o niezależność Andrzeja Dudy odparł, że "nie ma takiej skali zależności, której nie przekroczyłby Duda". - Jeżeli skala zależności, podległości i niesamodzielności jest do 10, to Duda osiąga tam 15 - ocenił.