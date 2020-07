- Dzisiaj nikt nie może w sposób wiarygodny podważać legalności wyboru prezydenta Dudy - powiedział były wicepremier we wtorek rano w TVN24.

Według niego, gdy opadną wyborcze emocje to zasługa - nie tylko jego, ale również prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków obozu Zjednoczonej Prawicy "będzie bezsporna".

Gowin uważa, że Duda będzie w drugiej kadencji innym prezydentem niż dotychczas. - Przede wszystkim mam na myśli jego słowa o potrzebie pojednania. To, że zdobył się na sformułowanie słowa "przepraszam" wobec swoich oponentów. To wyraźnie pokazuje, że pan prezydent ma głęboką świadomość, tego, jak ostre są podziały i jak kluczowa jest rola głowy państwa - rola prezydenta Andrzeja Dudy w szukaniu pojednania - ocenił szef Porozumienia.

W kontekście ogłoszonej przez prezydenta na kilka dni przed II turą wyborów inicjatywy Koalicji Polskich Spraw, Gowin stwierdził, że pomysł, by do obozu Zjednoczonej Prawicy dołączyć Konfederację i PSL nie prowadziłby do wyeliminowania jego i Porozumienia z ZP.

Zapewnił, że sam popierałby taki projekt rozszerzenia bazy ZP, gdyby był on realny, ponieważ - jak mówił - Konfederacja ma bardzo zbliżony program gospodarczy do Porozumienia i wówczas komponent wolnorynkowy byłby w tym obozie dużo silniejszy.

- Koalicja Polska, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz i Paweł Kukiz, szli do tych wyborów pod jasnym, bardzo bliskim mojemu sercu hasłem - skończenia wolny polsko-polskiej - podkreślił Gowin.

Dopytywany, czy w ten sposób składa zaproszenie dla Konfederacji i Koalicji Polskiej do Zjednoczonej Prawicy, odpowiedział, że nie ma takiego tytułu, by to zrobić.

- Natomiast mówię, że z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia tego, jak definiuję interes Polski, poszerzenie bazy nie tylko politycznej, ale i społecznej obozu rządowego byłoby zjawiskiem pozytywnym - stwierdził Gowin.

Według niego, teraz jest czas do wewnętrznych rozmów w Zjednoczonej Prawicy o programie na najbliższe trzy lata w obliczu pandemii i globalnego kryzysu gospodarczego, natomiast nie widzi żadnego powodu do wymiany premiera Mateusza Morawieckiego. Gowin ocenił, że w nadchodzących negocjacjach przyszłego unijnego budżetu premier Morawiecki znakomicie nadaje się do tego celu.

- Co do rekonstrukcji (rządu), co do zmian poszczególnych ministrów, nie ma decyzji w tej sprawie, jeszcze nad tym nie dyskutowaliśmy - zaznaczył lider Porozumienia.