W piątek na spotkaniu w Gdyni Trzaskowski i szef PO Borys Budka mają podziękować za kampanię wyborczą kandydata KO na prezydenta i, jak powiedział Budka, "prosić o dalsze wsparcie dla Rafała Trzaskowskiego i dla Koalicji Obywatelskiej". Ma być też otwarcie "na te wszystkie środowiska, które chcą współpracować" i "ogłoszenie rozszerzenia formuły KO".

Trzaskowski pytany o piątkowe wystąpienie w Gdyni, podkreślił, że "będą przede wszystkim podziękowania, podsumowania tego, co się wydarzyło, tego, co udało się zrobić". Nie zostałem prezydentem RP, ale udało się obudzić olbrzymią energię i za to trzeba podziękować - podkreślił.

Według niego, "na pewno trzeba przebudować kompletnie Platformę Obywatelską, trzeba również skanalizować energię tych wszystkich ludzi, którzy nie chcą należeć do partii politycznych".

Będę mówił o współpracy, o współdziałaniu, bo musimy się zabrać od końca sierpnia bardzo mocno do pracy - zapowiedział Trzaskowski.

Dopytywany, czy Platforma Obywatelska potrzebuje rewolucji, nowego programu lub szyldu, zaznaczył, że "zgadza się z Borysem Budką, że to musi być nowe otwarcie, że tu nie wystarczą małe ruchy, że naprawdę Platformę trzeba całkowicie przebudować". Jak dodał, "to będzie bardzo głęboka przebudowa, otwarcie się na ludzi, jasna platforma programowa".

Trzaskowski pytany, "jak PO chce przyciągnąć tych, którzy brzydzą się partyjnymi szyldami", podkreślił, że trzeba skupić się "wokół konkretnych inicjatyw, wokół ustaw obywatelskich".

Zaznaczył, że "na pewno znajdzie się miejsce dla wszystkich, którzy będą chcieli się zaangażować w partię polityczną i ją całkowicie przebudować, bo przecież członkostwo w partiach politycznych w Polsce jest bardzo niskie".

Wszyscy ci, którym nie podoba się Platforma, a którzy chcieliby działać politycznie, mają szansę ją przebudować, żeby tworzyć nową młodzieżówkę, a ci, którzy nie będą chcieli się angażować w życie polityczne, będziemy szukali takiej formuły, żeby ich zaangażować w działanie na rzecz polskiej demokracji - zadeklarował Trzaskowski.

W niedzielnej II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył 51,03 proc. (10 mln 440 tys. 648 głosów), uzyskując reelekcję. Kandydat KO Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. (10 mln 18 tys. 263 głosy).