"Ustawa o #PolskiBonTurystyczny z podpisem @prezydentpl. Oznacza to, że rodzice dostaną 500 zł na każde dziecko i dodatkowe 500 zł na dziecko z niepełnosprawnością. Polskie rodziny będą mogły wykorzystać bony aż do marca 2022 r." - czytamy na Twitterze resortu rozwoju.

Reklama

Inicjatorem stworzenia bonu turystycznego był prezydent Andrzej Duda. Jego celem jest nie tylko wsparcie rodzin, ale również krajowej branży turystycznej, która ucierpiała z powodu pandemii koronawirusa. Według wyliczeń resortu rozwoju bonem zostanie objętych ok. 6,5 mln dzieci, a wsparcie ma wynieść 3,5 mld zł.

Bon turystyczny będzie przysługiwał wszystkim osobom mającym przyznane prawo do świadczenia 500 plus. Bonem objęte zostaną też dzieci umieszczone w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ze wsparcia skorzystają też dzieci rodziców pracujących za granicą, którzy tam pobierają zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł. Dzięki temu rozwiązaniu, bonem objętych ma zostać dodatkowe 150-200 tys. dzieci.

Bon będzie miał wartość 500 zł - na każde dziecko. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością, świadczenie będzie dwa razy wyższe i wynosić będzie 1000 zł. Według wyliczeń MR do rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnościami trafi 437 mln zł. Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy informował, że bonem objętych zostanie 300 tys. dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie z szacunkami ministerstwa do 31 grudnia 2021 roku uprawnienia nabierze ok. 137 tys. takich dzieci.

W trakcie prac parlamentarnych Kancelaria Prezydenta informowała, że wartość bonu turystycznego będzie zwolniona z podatku, nie będzie też wliczana do dochodu, od wysokości którego zależą różne świadczenia.

Bon turystyczny nie będzie miał formy gotówkowej, środki nie będą wpłacane na konta rodziców. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Resort rozwoju informował, że z bonu skorzysta kilkadziesiąt tysięcy podmiotów w branży turystycznej, z których 85 proc. stanowić będą mikro, małe i średnie firmy.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska wyjaśniała, że aby skorzystać z bonu turystycznego, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Bonem będzie można płacić też wielokrotnie do końca marca 2022 r.

Po wejściu w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym Minister Rozwoju ogłosi, od kiedy podmioty turystyczne i organizacje pożytku publicznego będą mogły rejestrować się w systemie informatycznym i od kiedy będzie można korzystać z bonów. Obecnie ZUS prowadzi intensywne prace przygotowawcze do wdrożenia przedsięwzięcia.