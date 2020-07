Prezydent odebrał uchwałę podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Szef PKW Sylwester Marciniak podkreślił, że 12 lipca, w drugiej turze wyborów prezydenckich, wyborcy wydali werdykt. Polska jest wolnym krajem, Polacy to wolni ludzie. Obywatele polscy dokonali wolnego wyboru - powiedział przewodniczący PKW.

Prezydentowi towarzyszy żona Agata Kornhauser-Duda; podczas uroczystości, w której biorą też udział m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz premier Mateusz Morawiecki, ministrowie, przedstawiciele prezydiów Sejmu i Senatu, prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, planowane jest wystąpienie Dudy.

Na 6 sierpnia marszałek Sejmu zwołała Zgromadzenie Narodowe, które zbierze się w gmachu Sejmu. Przed Zgromadzeniem Narodowym Andrzej Duda złoży przysięgę obejmując urząd prezydenta na drugą kadencję.

W II turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 12 lipca, Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów uzyskując reelekcję. Jego konkurent, kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski uzyskał 48,97 proc. Frekwencja wyborcza w II turze głosowania wyniosła 68,18 proc

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, nowo wybrany prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta. Prezydent Andrzej Duda został zaprzysiężony 6 sierpnia 2015 r., jego pięcioletnia kadencja upłynie więc 6 sierpnia 2020 r.

Do spóźnienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odniósł się Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, który tłumaczył, że prezes dotarł na uroczystość po czasie przez korki w Warszawie.

Prezydent: Demokracja w Polsce ma się dobrze

Podczas uroczystości Duda dziękował przewodniczącemu, przedstawicielom PKW za pracę podczas wyborów oraz Polakom za udział w głosowaniu i za wysoką frekwencję.

Ocenił, że wybory były "sukcesem demokracji" i świadectwem, że "nasza demokracja coraz bardziej dojrzewa". Pogratulował również swemu kontrkandydatowi, kandydatowi Koalicji Obywatelskiej Rafałowi Trzaskowskiemu wyniku uzyskanego w drugiej turze wyborów.

Chcę też pogratulować wyniku mojemu konkurentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, bo uzyskał również ponad 10 mln 18 tys. głosów. (...) Różnica wyniosła ponad 420 tys. głosów; to jest jednak różnica ogromna. Te 2 proc. pokazuje, że demokracja w Polsce ma się dobrze - powiedział prezydent Duda.

Duda: Istotny komunikat płynie z Polski - jesteśmy dojrzałą demokracją

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim Duda podziękował wszystkim, którzy go wsparli w wyborach, ale też wszystkim kontrkandydatom za udział w wyborach, za występowanie w debatach, a także za to, że "mobilizowali wyborców do głosowania".

To bardzo istotny komunikat, który płynie z Polski, nie tylko do zjednoczonej Europy, nie tylko na całą w ogóle Europę, ale który płynie na cały świat. Jesteśmy dojrzałą demokracją - powiedział Duda.

Jak dodał, "jeżeli pięć lat temu mówiliśmy, że to bardzo dobry wynik frekwencyjny te 55 proc., to cóż powiedzieć w tym roku? 68 proc. to już jest wynik na poziomie rzeczywiście mocno ukształtowanych państw demokratycznych, i cieszę się z tego ogromnie, i jestem za to wszystkim moim rodakom bardzo bardzo wdzięczny" - podkreślił prezydent.