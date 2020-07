Otrzymałem zaproszenie od prezydenta Andrzeja Dudy na czwartek rano i oczywiście skorzystam z tego zaproszenia – powiedział Trzaskowski pytany, kiedy spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Zwłaszcza, że jest to dzień przygotowań do rocznicy Powstania Warszawskiego – dodał. Liczę na konstruktywną rozmowę – podkreślił.

Prezydent stolicy przypomniał też, że tego dnia będzie widział się z prezydentem Dudą w ramach obchodów powstania. Z programu zamieszczonego na stronie muzeum Powstania Warszawskiego wynika, że w czwartek powstańcy warszawscy spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. To spotkanie planowane jest na godz. 11.

Prezydent Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego 12 lipca zaprosił swojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. Miało do niego dojść jeszcze tego samego wieczoru. Kandydat KO nie pojawił się wówczas w Pałacu, tłumacząc, że z takim spotkaniem należy poczekać do ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów.

Dopytywany później podczas medialnych wywiadów Trzaskowski zapewniał, że chce się spotkać z prezydentem, a do spotkania na pewno dojdzie np. 31 lipca, przy okazji obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego.

Przedstawiciele urzędu miasta Warszawy i Kancelarii Prezydenta ustalili, że do spotkania dojdzie między 27 a 31 lipca, a ostateczny termin miało wyznaczyć otoczenie Andrzeja Dudy.