"To paradoksalne, że człowiek, który współodpowiada za katastrofę ekologiczną i przez 12 miesięcy nie poradził sobie z naprawą rury, powodując ponowny zrzut ścieków do Wisły, poucza wszystkich, jak należy zarządzać sytuacją kryzysową" - napisał w sobotę szef KPRM na Twitterze.

Reklama

Tym samym nawiązał do wystąpienia prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który w sobotę zainaugurował działalność ruchu "Wspólna Polska". Wydarzenie, ze względu na epidemię koronawirusa, odbyło się bez udziału publiczności. Prezydent stolicy z zaproszonymi gośćmi łączył się za pośrednictwem internetu.

Trzaskowski rozpoczynając swoje wystąpienie nawiązał do sytuacji związanej z pandemią Covid-19. Przekonywał, że ruch, który łączyłby Polaków jest szczególnie potrzebny właśnie teraz. - Dziś premier i prezydent zamiast oskarżać lekarzy, lekceważyć nauczycieli, powinni w pierwszej kolejności wszystkim podziękować, dać nam nadzieję, zmobilizować do pracy, zamiast mnożyć wzajemne pretensje, zjednoczyć nas do wspólnej pracy - podkreślał polityk. W imieniu samorządowców podziękował tym, którzy są na pierwszej linii frontu w szpitalach i szkołach. Pytał też, jak im można pomóc.