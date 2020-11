Respondenci odpowiadali, "na które ugrupowanie oddaliby głos gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?".

Jak wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, Prawo i Sprawiedliwość wciąż cieszy się najwyższym poparciem wśród partii politycznych, ale w ostatnim tygodniu poniosło duże straty. Opozycja zyskuje - ale jedynie minimalnie.

Chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 30 proc. badanych - o 7 punktów mniej niż w poprzedniej fali badań. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska z poparciem 27 proc. - co oznacza wzrost o 1 punkt - podał portal.

Na trzecim miejscu Lewica, na którą wskazało 14 proc. badanych - również wzrost o 1 punkt. 1 punkt straciła Konfederacja, na którą chce głosować 10 proc. badanych. Do Sejmu weszłoby także Polskie Stronnictwo Ludowe, cieszące się poparciem 6 proc. badanych - bez zmian - wynika z sondażu.

Jak podkreślono, "znacząco wzrosła liczba wyborców wahających się, wskazujących na >inne ugrupowanie< - obecnie to 13 proc." W poprzedniej fali badań było to 7 proc. Są to zapewne wyborcy Zjednoczonej Prawicy, którzy obecnie odsunęli się od swojego ugrupowania - zaznaczono.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1080 osób w dniach od 30 października 2020 roku do 2 listopada 2020 roku.