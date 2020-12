Korespondując niedawno z policją prosiłem o wyjaśnienie jej agresywnych działań wobec pokojowych demonstrantów. Wciąż czekam na odpowiedź. Tymczasem dostałem wezwanie w związku z rzekomym naruszeniem przepisów porządkowych. Ot, taki dialog - napisał na Twitterze prezydent stolicy. Do wpisu dołączone jest zdjęcie wezwania na Komendę Rejonową Policji w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej.

Na wezwaniu widnieje informacja, że Rafał Trzaskowski wzywany jest w "charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie w sprawie o wykroczenie z art. 54 KW".

Co mówi artykuł 54?

Artykuł 54 Kodeksu Wykroczeń dotyczy właśnie naruszenia przepisów porządkowych. Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany - brzmi ten przepis.

Rafał Trzaskowski publikował na Twitterze filmiki ze sobą na tle manifestujących ludzi, np. 23, 24 i 30 października.