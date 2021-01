Prezydent nie ma kompetencji do wskazania takiego kandydata, ale mam taką swoją propozycję. Ktoś może uznać, że trochę nietypową czy zadziwiającą - mówi Andrzej Duda w rozmowie z portalem Interia.

Całkiem dobrym i wartym rozważenia kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich mógłby być Jan Maria Rokita. Nie wiem, jakie jest jego zdanie na ten temat, ale to człowiek, który zna politykę i jej realia. Uczestniczył w tworzeniu polskiego prawa przez wiele lat i rozumie jego niedostatki, sam osobiście wiele doświadczył. Myślę, że jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny - tłumaczy prezydent. I dodaje, nikt z tych, którzy decydują w tej sprawie nie podejmuje tego wątku. Uważam, że warto byłoby go jednak rozważyć.

Jan Maria Rokita bez szans?

"Zgłoszonym przez nad kandydatem jest Piotr Wawrzyk" - napisała Wirtualnej Polsce rzeczniczka PiS, poseł Ania Czerwińska, zapytana jak PiS odnosi się do propozycji głowy państwa.

Jeden z ważnych polityków PO - dobrze znający niedoszłego "premiera z Krakowa" - z kolei napisał, że poparcie kandydatury Rokity przez największą partię opozycyjną nie wchodzi w grę. "To jakaś wrzutka Pałacu, byleby o tym rozmawiać. A nie ma o czym rozmawiać" - dowiedziała się WP.PL.

Bogusław Sonik, konserwatysta z Krakowa - powiedział portalowi wPolityce.pl: - To dobra kandydatura. Jestem usatysfakcjonowany z tej propozycji.

Poparcie dla propozycji prezydenta wyraziła za to Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. "Warta uwagi propozycja prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli Jan Maria Rokita zgodzi się kandydować na Rzecznika Praw Obywatelskich, a większość koalicyjna byłaby gotowa go poprzeć, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry zagłosuje za jego kandydaturą" - napisał wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

W podobnym tonie odnosi się do tej sprawy Porozumienie Jarosława Gowina. - Jeśli Jan Rokita zostałby wyłoniony podczas konsultacji w ramach Zjednoczonej Prawicy, to Porozumienie także by go poparło - napisał Wirtualnej Polsce rzecznik formacji Gowina Jan Strzeżek.

Nie wyobrażam sobie, żebym został zaszczepiony przed moimi rodzicami

Prezydent pytany o to, czy wzorem innych głów państw, nie myślał o tym, by zaszczepić się w pierwszej kolejności i dać w ten sposób przykład, odpowiedział, że nie.

Miałem przez internet długie spotkanie z ekspertami w tej dziedzinie, którzy twierdzili, że ozdrowieńcy powinni być szczepieni w ostatniej kolejności. Rząd przygotował pewne reguły, które obowiązują wszystkich i ja też się do nich stosuję. Powinienem być zaszczepiony wraz z ludźmi w wieku 49 lat. Jak przyjdzie ten moment, to zostanę zaszczepiony. W ogóle nie wyobrażam sobie, żebym został zaszczepiony przed moimi rodzicami. To, że jestem prezydentem, nic tu nie zmienia - powiedział w rozmowie z Interią.

Odniósł się także do zaszczepionych poza kolejnością ludzi świata kultury i mediów.

"Wszyscy powinniśmy przestrzegać reguł"

Pomyślałem, że może niektórzy boją się bardziej. Widać, że w tej obawie pojawia się również cwaniactwo, że jak pojawia się możliwość, to się wpychamy. Nie znam szczegółowo sytuacji tych osób, ale generalnie jestem przeciwnikiem omijania kolejki. Wszyscy powinniśmy przestrzegać reguł - stwierdził.

Pytany, czy te szczepienia aktorów to dla PiS-u polityczny prezent od los, odpowiedział, że "to raczej prezent od tych elit, a nie od losu".

Jeśli można ich w ogóle nazwać elitą - stwierdził.

Dopytywany, czy można, odpowiedział, że "prawdziwa elita rozumie, że ma przede wszystkim zobowiązania, a nie tylko prawa i korzyści".