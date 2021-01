Z informacji przekazanych przez Prawo i Sprawiedliwość wynika, że według stanu na grudzień 2020 r., PiS liczyło 45 tys. 399 członków; oznacza to wzrost o ok. 5 tys. osób względem początku ubiegłego roku. Z wcześniejszych statystyk ugrupowania wynika, że na koniec 2015 r., czyli niedługo po przejęciu rządów, partia Jarosława Kaczyńskiego liczyła około 20 tys. działaczy.

Sobolewski: Cieszy nas ten przyrost

Oczywiście cieszy nas ten przyrost i spodziewamy się dalszego zwiększania liczby członków PiS - powiedział PAP szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, który odpowiada za nadzór nad strukturami partii.

Sobolewski zwrócił jednocześnie uwagę, że w porównaniu do innych dużych partii w Europie, PiS jest stosunkowo niedużym ugrupowaniem. Patrząc przez pryzmat innych dużych partii w Europie np. CDU, które liczy ponad 500 tys. członków, czy Torysów - prawie 160 tys. - to naszych 45 tys. działaczy jest stosunkowo niedużą liczbą - mówił.

Polityk zastrzegł jednocześnie, że nie wszyscy chętni są przyjmowani do PiS. Jak tłumaczył, aby przystąpić do ugrupowania należy przedstawić rekomendacje od co najmniej dwóch członków partii, a także uzyskać pozytywną opinię struktur terenowych.

Gdybyśmy nie mieli w statucie takiej procedury naboru zapewne liczba członków PiS byłaby o kilkanaście tysięcy osób większa - ocenił Sobolewski.

Najwięcej działaczy PiS jest na Mazowszu

Według danych z grudnia, najwięcej działaczy partia ma na Mazowszu - 5985 osób, na Podkarpaciu – 4673 osób, w Małopolsce – 4316 osób, na Lubelszczyźnie - 4110 osób oraz Śląsku – 3923 osób.

Z zestawienia wynika, że w województwie dolnośląskim PiS ma 2839 działaczy, w kujawsko–pomorskim - 2934, lubuskim – 830, łódzkim – 1892, opolskim - 1597.

Ponadto w województwie podlaskim PiS ma 1576 członków, pomorskim – 1949, świętokrzyskim – 2863, warmińsko-mazurskim – 1504, wielkopolskim – 2426, a w zachodniopomorskim – 1982.