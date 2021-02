"Złożyłem rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej co jest jednoznaczne z rezygnacją z Przewodniczącego PO Powiatu Tomaszowskiego i członka zarządu Regionu Lubelskiego Platformy Obywatelskiej" – napisał Grad w oświadczeniu rozesłanym mediom. Wyjaśnił, że powodem rezygnacji jest "ogłoszone stanowisko Zarządu Krajowego PO odnośnie liberalizacji prawa do aborcji". "Sprawując mandat Posła RP w latach 2007-2015 podczas prac parlamentarnych głosowałem przeciw aborcji. Byłem, jestem i będą za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci i nie mogę zgodzić się ze stanowiskiem Zarządu PO" – napisał Grad.

Mariusz Grad wyborach samorządowych w 2006 r. został wybrany na radnego sejmiku woj. lubelskiego, pełnił funkcję członka zarządu woj. lubelskiego odpowiedzialnego m.in. za współpracę zagraniczną, turystykę i promocję oraz sprawy gospodarcze. W 2007 r. w wyborach parlamentarnych, kandydując z listy PO, uzyskał mandat poselski. W 2011 r. po raz kolejny został posłem. W następnych wyborach również ubiegał się o mandat posła, ale bezskutecznie.

Stanowisko PO ws. aborcji

Zarząd Krajowy PO przyjął w środę późnym wieczorem nowe stanowisko partii w kwestii aborcji. Zostało ono ujęte w "Pakiecie Praw Kobiet", na który - jak mówili politycy PO - składają się propozycje dotyczące bezpieczeństwa kobiet (edukacja seksualna, refundacja antykoncepcji, w tym awaryjnej, zapłodnienia in vitro i badań prenatalnych oraz pomoc dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami) oraz "Nowa umowa społeczna", która zakłada legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży po konsultacjach pacjentki z lekarzem i psychologiem.

