Głosowanie na PiS deklaruje 32,9 proc. ankietowanych, to o 1,8 pkt proc. więcej niż w styczniu; poparcie dla Koalicji Obywatelskiej zmniejszyło się o 1 pkt proc., do 18,2 proc., a ruch Szymona Hołowni Polska 2050 odnotował wzrost poparcia o 0,4 pkt proc., do 17,3 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

Z opublikowanego we wtorek sondażu wynika, że do parlamentu weszłoby sześć ugrupowań. Poza wyżej wymienioną trójką do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (10,1 proc. wskazań, wzrost o 1,2 pkt proc.), PSL-Koalicja Polska (5,9 proc., wzrost o 0,4 pkt proc.) oraz Konfederacja (5 proc., spadek o 2,4 pkt proc.). Reklama Autorzy badania zaznaczyli, że odpowiedzi "Nie wiem/Trudno powiedzieć" udzieliło 10,6 proc. respondentów. NOWY SONDAŻ. Zaskakujące wyniki: Hołownia przed PiS Zobacz również Chęć udziału w wyborach Z badania wynika ponadto, że nieco ponad 54 proc. ankietowanych zadeklarowało, że wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 39,8 proc. badanych, z kolei 14,3 proc. powiedziało "raczej tak". 28,5 proc. respondentów zadeklarowało, że zdecydowanie nie zagłosowałby w wyborach, a odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 15 proc. ankietowanych, natomiast 2,4 proc. badanych nie wie lub nie ma zdania, czy by się na to zdecydowało. Badanie przeprowadzono w dniach 17-28 lutego br. na grupie 1100 osób, na podstawie telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).